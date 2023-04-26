Як бізнес може захистити дані під час використання штучного інтелекту - поради юристів

Зараз ChatGPT зіткнувся зі строгими регуляторами персональних даних країн ЄС, тому розумні технології викликають побоювання щодо дотримання такими системами прав захисту персональних даних, кібербезпеки. Про це Delo.ua розповідає у статті "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".

У цій ситуації країнам слід комплексно підійти до розробки правового регулювання ШІ, вважає старший юрист комерційної практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Микола Гелетій.

"Законодавство має включати загальні запобіжники в роботі систем. Наприклад, мова йде про зрозумілі та ефективні правила роботи з персональними даними, розповсюдження окремих категорій контенту, захист дітей у доступі до окремих матеріалів", - говорить Гелетій.

Також юрист каже, що потрібно розробити регулювання правил роботи ШІ для окремих галузей. Зокрема, для академічній та освітній галузей актуальні питання захисту від плагіату.

А адвокат, радник ЮК "Молотай і партнери" Костянтин Зеров уточнює, що скоро ЄС внесе відповідні зміни у своє законодавство, оскільки у 2023 році очікується прийняття Регламенту «Про Штучний Інтелект». Тоді Україна зможе адаптувати вітчизняні закони до європейських стандартів.

Тож як підприємцям захистити свої дані від ШІ? Гелетій вважає, що бізнес вже сьогодні може провести окрему оцінку ризиків та обумовити внутрішні правила використання розумних технологій.

Нагадаємо, компанія Google оновить свій чатбот із генеративним штучним інтелектом Bard, щоб допомогти людям писати код для розробки програмного забезпечення.

Більш детально про те, як бізнес вирішує проблеми, коли автоматизує робочі процеси із застосуванням штучного інтелекту, читайте у статті Delo.ua "Штучний інтелект захоплює світ. Які виклики для бізнесу створили розумні технології?".