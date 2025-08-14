Как режиссер превратила заброшенный Дворец культуры в мини-Голливуд

В Киеве работают сотни фото- и киностудий, но именно у Антонины Борисюк заказывают съемку рекламы самые известные компании: Новая почта, Киевстар, McDonald's. Снимают клипы и звезды — Надя Дорофеева, Тина Кароль, Злата Огневич, Шумей, Максим Бородин и другие. В чем конкурент преимущество ее студии? Борисюк много лет работала режиссером в компании Film.ua Сергея Созановского, снимала рекламу и сериалы и подробно изучила, что именно нужно клиенту. Собственный бизнес создала уже на опыте, полученном за годы работы. За последние годы ее студия разрослась из одного зала до шести, и уже готовится открытие еще троих. Здесь снимают рекламу, подкасты, TikTok-проекты, а также фотоисторию. Кроме того, команда планирует запустить большую локацию на правом берегу Киева, а также масштабироваться во Львове и других городах.

Публикацию подготовила команда Delo.ua при поддержке Visa в Украине в рамках проекта "Собственное дело"

О том, как перезапустить бизнес в военное время, рассказывает Антонина Борисюк, соучредитель RNB studio в интервью Delo.ua.

Расскажите, что вдохновило вас создать RNB studio?

— Более 17 лет я работала в сфере кино и всегда чувствовала, что в Украине не хватает современных площадок для съемок широкомасштабного видео. Фотостудий много, но специализированных интерьерных студий для кинематографов практически нет. При этом в Украину приезжало много иностранных команд, снимавших здесь проекты. И именно тогда мы с мужем Ярославом Расенчуком решили, что пора создать такое пространство для наших и международных продакшенов.

В 2021 году мы наткнулись на заброшенный Дворец культуры "Днепр" и сразу увидели в нем потенциал. Это огромное помещение площадью около 3 тыс. кв. м было идеально для съемок. Мы взяли его в аренду и начали понемногу ремонтировать.

Мы инвестировали в студию более миллиона гривен. Это были наши собственные средства, которые мы откладывали с мужем несколько лет. Сначала обустроили один зал и за четыре месяца до полномасштабного вторжения открылись.

Постепенно продолжали производить ремонт и в других комнатах. Но когда началась война, студию пришлось закрыть. Людям было не до съемок, и мы это прекрасно понимали.

Съемки в зале Марсень, который переоборудовали в кухню

Что послужило толчком восстановить студию во время войны?

— Три месяца мы вообще не работали. Сидели и постоянно читали новости — это было очень тяжело. Чтобы не сойти с ума, решили, что нужно продолжать работать. В июне мы вернулись в студию — отремонтировали еще один зал, докупили технику и начали принимать заказы.

Как у вас распределены обязанности по семейному бизнесу?

— Я занимаюсь маркетингом, продажами и дизайном. Муж — технический директор. Он отвечает за закупку и ремонт оборудования, обновление залов.

Какие проекты были первыми после паузы?

— Раньше мы были ориентированы исключительно на видео: снимали кино, сериалы, рекламу как украинские, так и зарубежные. Но с началом полномасштабной войны все замерло. А фотонаправление начало активно оживать. К нам начали обращаться с просьбой организовать фотосъемку для беременных женщин, чтобы зафиксировать особый период. Так как беременность не поставишь на паузу до лучших времен, это происходит несколько раз в жизни.

Также начали быстро развиваться украинские бренды. Бизнесы нуждались в качественных локациях для съемок, ведь сегодня визуальный контент — это основа продаж.

Чтобы удержаться на плаву, мы решили переформатироваться: закупили светильники и начали работать с брендами, а также делали индивидуальные фотосессии. Именно это и помогло нам выстоять в самые тяжелые месяцы.

Сколько сейчас у вас работает залов?

— Сейчас у нас шесть действующих залов. С 3 тыс. кв. м мы уже обустроили треть. Каждый зал имеет свою стилистику, настроение и цветовую гамму. Все они оформлены в качестве интерьерных квартир, чтобы съемки выглядели максимально естественно. Например, "Марсель" — светлый, немного романтичный, с европейской эстетикой, "Стокгольм" — минималистичный, в скандинавском стиле, "Денвер" — с уютной камерной атмосферой, "Чикаго" — огромный актовый зал со сценой. Еще два — с современными интерьерами.

Каждый год мы открываем несколько новых пространств и постоянно вкладываем в развитие. Более половины прибыли реинвестируем: улучшаем техническое оснащение, обновляем мебель и декорации.

Кто в вашей команде?

— Нас четверо: я, мой муж и два штатных администратора. Кроме того, привлекаем специалистов на аутсорсе — бухгалтера, операторов, видеографов — в зависимости от проекта.

Уютный момент семьи с собакой в зале Денвер

А кто ваши клиенты? Как обычно находите новые?

— У нас достаточно широкая целевая аудитория. Основные клиенты — это крупные продакшн-компании. Также мы регулярно сотрудничаем с бизнесом: в нашей студии снимали рекламные ролики для Новой почты, Киевстара, McDonald's. Также часто обращаются телеканалы: например, СТБ частично снимал "Холостяка" у нас. Частые гости музыканты: Надя Дорофеева, Тина Кароль, Злата Огневич, Шумей, Максим Бородин и другие.

Второй большой сегмент — профессиональные фотографы. Они арендуют залы под фотосессии, приводят своих клиентов и часто сами рекомендуют нашу студию. Это наше главное B2B-направление — на него приходится примерно около 80% всех съемок.

Есть и конечные пользователи — люди, желающие создать контент для соцсетей или просто сделать фото. Кое-кто приходит без фотографа — просто ставит телефон и снимает самостоятельно.

Где вы обычно находите своих клиентов?

— Поскольку я много лет работала в сфере киноиндустрии, около 30% клиентов пришли из-за личных связей. Но теперь, за три года работы студии, ситуация очень изменилась. Почти половина нашего пула — уже новые клиенты, которые пришли благодаря репутации самой студии, не зная, кто такая Тоня Борисюк.

У нас отлично работает "сарафанное радио". Нас рекомендуют режиссеры, операторы, художники, потому что мы предоставляем возможности, которых нет у других: можно менять интерьер, красить стены, заводить крупногабаритную технику. У нас даже снимали со страусами!

А для более широкой аудитории мы используем таргетированную рекламу и активно ведем соцсети.

То есть если клиенту не подходит, скажем, бежевый зал, он может его перекрасить в голубой?

— Так и есть. Сегодня он может быть зеленый, а уже завтра утром снова бежевый. К нам приезжают продакшны с пятитонными грузовиками, привозят свою мебель, декорации, реквизит. Если нужно — полностью меняют цвета стен, адаптируют пространство к своему замыслу. Часто сочетают нашу мебель с собственной, что-то добавляют, что-то убирают. А после съемок все возвращают к предыдущему виду. Иногда можем что-то оставить как обновление, например одну стену.

Насколько вы загружены клиентами?

— Есть сезонность. Сейчас лето — это не самое активное время для фотостудий. Многие съемки переносят на улицу, поэтому количество заказов немного проседает. Но только наступит осень, похолодает — все вернутся в студии. В осенне-зимний сезон мы были загружены почти на 100%.

А какое направление приносит наибольшую прибыль – фото или видео?

— Сказать, что одно доминирует, не можем. У нас есть два типа видеосъемок: большие — когда на площадке работают 40–50 человек, с техникой, кранами, светом. И есть маленькие: подкасты, ютуб-шоу, тик-токи. Кстати, сейчас активно развивается украинский ютуб, и именно эти небольшие форматы приносят стабильную прибыль. Благодаря тому, что мы добавили больше залов, теперь все примерно 50 х 50: половина клиентов приходит ради видео, половина ради фото.

Пара на сцене в творческом пространстве зала "Чикаго"

Как изменилась ваша финансовая динамика за последние три года?

— 2022-й был самым сложным. Мы тогда не вышли в прибыль — все было нестабильно. А вот с 2023-го пошел активный рост, и с тех пор мы держим темп. Ежегодно растем плюс 100% к предыдущему. Однако точной суммы я не хотела бы озвучивать.

Вы получили несколько грантов от государства. Что удалось улучшить благодаря этим средствам?

— Да, мы получили три гранта. Первый, 250 тыс. грн, — от центра занятости по программе "Собственное дело". Благодаря этим средствам нам удалось открыть третий зал. На тот момент собственных ресурсов было недостаточно, так что это было спасительное дофинансирование.

И знаете, меня поразило, что получить грант можно честно — без знакомств и взяток, просто за хорошо подготовленную заявку. Это очень вдохновило — появилась уверенность, что мое дело имеет смысл.

Кроме того, я стала победительницей премии "Созданные женщинами" — получила 50 тыс. грн, которые также инвестировали в развитие. Конечно, мы оставляем резерв на форс-мажоры. Из-за обстрелов в студии дважды выбивало оконное стекло — первый раз месяц назад и недавно.

Вы участвовали в женском акселераторе "Отважная 2". Как это участие изменило ваш подход к бизнесу и помогло в развитии RNB Studio?

— Да, я стала победительницей женского акселератора "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация", который проводится в рамках глобальной инициативы She's Next Empowered by Visa, и выиграла 400 тыс. грн на развитие. Благодаря этому мы приобрели современный фото- и видеосвет, который помог привлечь больше клиентов, а самое главное — научились строить бизнес-процессы.

Раньше я никогда не училась предпринимательству и как раз во время акселератора узнала о CRM-системе. Мы ввели онлайн-запись, автоматизировали переписку с клиентами.

Теперь человеку не нужно писать администратору — он видит в календаре свободное время, сразу бронирует, оплачивает. Это суперудобно. И главное, мы полностью исключили фактор человеческих ошибок. Никакой путаницы и дублирования. А для репутации студии это бесценно.

Также меня научили быть управленцем своего бизнеса, просчитывать все на 3 шага вперед, чтобы минимизировать риски. Мы даже разработали стратегический план развития на следующие 5 лет,

Кроме того, я оказалась в коммюните украинских предпринимателей, где нашла друзей и партнеров, которые поддерживают и вдохновляют. Сейчас я чувствую себя уверенной предпринимательницей, которая готова открывать новые страницы развития RNB Studio.

Так происходят полномасштабные съемки на площадке

А что бы вы посоветовали предпринимателям, желающим пройти путь участия в грантах или акселераторах? С чего начать?

— Прежде всего, не бояться идти в учебу. Если говорить об акселераторе "Отважная", то одним из ключевых условий для получения финансирования было добросовестное выполнение всех домашних задач. Ты ведь это делаешь не для годится, а для себя, для своего бизнеса. Важно действительно хотеть развиваться, верить в свою идею и тщательно выполнять требования грантодателя. И тогда все получится.

Как у вас складывается сотрудничество с центром занятости?

— Да, мы имеем опыт сотрудничества с центром занятости и очень довольны. Например, у нас трудоустроенный человек с инвалидностью, также работало внутренне перемещенное лицо. По программам поддержки мы даже получали компенсацию по налогам. Это реально работает и очень круто, что государство дает такие возможности.

Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— До конца года планируем открыть еще три новых зала в нашей студии на левом берегу. Но наш самый масштабный шаг — это запуск новой локации на правом. Мы уже арендовали помещение на проспекте Отрадном и четыре месяца активно ведем ремонт. Там появится пять залов.

Во-первых, это диверсификация рисков, во-вторых, позволит привлечь клиентов, которым неудобно ездить на левый берег.

Интерьеры в новой студии будут совсем другими. Возможно, что-то будет перекликаться со стилистикой отдельных залов RNB, но в общем каждое пространство будет иметь свою уникальную концепцию. Кроме того, именно на этой локации появится циклорама.

Общий объем инвестиций в новую студию составит более 3 млн. грн. Первый зал планируем запустить уже 1 октября, а дальше будем открывать новый месяц.

А как насчет других городов?

— Мы об этом думаем. Пока сосредотачиваемся на Киеве, но Львов очень привлекательная перспектива. Возможно, уже в следующем году сделаем первый шаг в этом направлении.