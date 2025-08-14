Як режисерка перетворила занедбаний Палац культури на міні-Голівуд

У Києві працють сотні фото- та кіностудій, але саме у Антоніни Борисюк замовляють знімання реклами найвідоміші компанії: Нова пошта, Київстар, McDonald’s. Знімають кліпи і зірки — Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Шумей, Максим Бородін та інші. У чому конкурента перевага її студії? Борисюк багато років працювала режисеркою у компанії Film.ua Сергія Созановського, знімала рекламу та серіали і детально вивчила, що саме треба клієнту. Власний бізнес створила вже на досвіді, здобутому за роки роботи. За останні роки її студія розрослася з одного залу до шести, і вже готується відкриття ще трьох. Тут знімають рекламу, подкасти, TikTok-проєкти, а також фотоісторії. Крім того, команда планує запустити велику локацію на правому березі Києва, а також масштабуватися у Львів та інші міста.

Публікацію підготувала команда Delo.ua за підтримки Visa в Україні в рамках проєкту "Власна справа"

Про те, як перезапустити бізнес у воєнний час, ділиться досвідом Антоніна Борисюк, співзасновниця RNB studio в інтервʼю Delo.ua.

Розкажіть, що надихнуло вас створити RNB studio?

—Понад 17 років я працювала у сфері кіно й завжди відчувала, що в Україні бракує сучасних майданчиків для знімань широкомасштабного відео. Фотостудій багато, але спеціалізованих інтер’єрних студій для кінематографів майже немає. При цьому в Україну приїжджало багато іноземних команд, які знімали тут проєкти. І саме тоді ми з чоловіком Ярославом Расенчуком вирішили, що настав час створити такий простір для наших і міжнародних продакшенів.

У 2021 році ми натрапили на занедбаний Палац культури "Дніпро" і одразу побачили в ньому потенціал. Це величезне приміщення площею близько 3 тис. кв. м було ідеальне для знімань. Тож ми взяли його в оренду і почали потроху ремонтувати.

Ми інвестували у студію понад мільйон гривень. Це були наші власні кошти, які ми відкладали з чоловіком кілька років. Спочатку облаштували одну залу і за чотири місяці до повномасштабного вторгнення відкрилися.

Поступово продовжували робили ремонт і в інших кімнатах. Але коли розпочалася війна, студію довелося закрити. Людям було не до знімань, і ми це прекрасно розуміли.

Зйомки у залі Марсень, який переоблаштували на кухню

Що стало поштовхом відновити студію під час війни?

— Три місяці ми взагалі не працювали. Сиділи й постійно читали новини — це було морально дуже важко. Щоб не збожеволіти, вирішили, що треба продовжувати працювати. У червні ми повернулися до студії — відремонтували ще одну залу, докупили техніку і почали приймати замовлення.

Як у вас розподілені обовʼязки у сімейному бізнесі?

— Я займаюся маркетингом, продажами та дизайном. Чоловік — технічний директор. Він відповідає за закупівлю та ремонт обладнання, оновлення залів.

Які проєкти були першими після паузи?

—Раніше ми були орієнтовані винятково на відео: знімали кіно, серіали, рекламу — як українські, так і закордонні. Але з початком повномасштабної війни все завмерло. Натомість фотонапрям почав активно оживати. До нас почали звертатися з проханням організувати фотознімання вагітні жінки, щоб зафіксувати особливий період. Бо вагітність не поставиш на паузу до кращих часів, це відбувається лише кілька разів у житті.

Також почали стрімко розвиватися українські бренди. Бізнеси потребували якісних локацій для знімань, адже сьогодні візуальний контент — це основа продажів.

Щоб утриматися на плаву, ми вирішили переформатуватися: закупили освітлювальні прилади й почали працювати з брендами, а також робили індивідуальні фотосесії. Саме це й допомогло нам вистояти у найважчі місяці.

Скільки зараз у вас працює залів?

— Наразі у нас шість діючих залів. Із 3 тис. кв. м ми вже облаштували третину. Кожен зал має свою стилістику, настрій і кольорову палітру. Всі вони оформлені як інтер’єрні квартири, щоб знімання виглядали максимально природно. Наприклад, "Марсель" — світлий, трохи романтичний, з європейською естетикою, "Стокгольм" — мінімалістичний, у скандинавському стилі, "Денвер" — із затишною камерною атмосферою, "Чикаго" — величезний актовий зал зі сценою. Ще два — з сучасними інтер’єрами.

Щороку ми відкриваємо кілька нових просторів і постійно вкладаємо у розвиток. Більш ніж половину прибутку реінвестуємо: покращуємо технічне оснащення, оновлюємо меблі та декорації.

Хто у вашій команді?

— Нас четверо: я, мій чоловік і двоє штатних адміністраторів. Крім того, залучаємо фахівців на аутсорсі — бухгалтера, операторів, відеографів — залежно від проєкту.

Затишний момент родини з собакою у залі Денвер

А хто ваші клієнти? Як зазвичай знаходите нових?

— У нас досить широка цільова аудиторія. Основні клієнти — це великі продакшн-компанії. Також ми регулярно співпрацюємо з бізнесом: у нашій студії знімали рекламні ролики для Нової пошти, Київстару, McDonald’s. Також часто звертаються телеканали: наприклад, СТБ частково знімав "Холостяка" у нас. Часті гості музиканти: Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Шумей, Максим Бородін та інші.

Другий великий сегмент — професійні фотографи. Вони орендують зали під свої фотосесії, приводять своїх клієнтів і часто самі рекомендують нашу студію. Це наш головний B2B-напрям — на нього припадає приблизно близько 80% усіх знімань.

Є й кінцеві користувачі — люди, які хочуть створити контент для соцмереж чи просто зробити фото. Дехто приходить без фотографа — просто ставить телефон і знімає самостійно.

Де ви зазвичай знаходите своїх клієнтів?

— Оскільки я багато років працювала у сфері кіноіндустрії, близько 30% клієнтів прийшли через особисті зв’язки. Але тепер, за три роки роботи студії, ситуація дуже змінилась. Майже половина нашого пулу — це вже нові клієнти, які прийшли завдяки репутації самої студії, не знаючи, хто така Тоня Борисюк.

У нас чудово працює "сарафанне радіо". Нас рекомендують режисери, оператори, художники, бо ми надаємо можливості, яких немає в інших: можна змінювати інтер’єр, фарбувати стіни, заводити великогабаритну техніку. У нас навіть знімали зі страусами!

А для ширшої аудиторії ми використовуємо таргетовану рекламу та активно ведемо соцмережі.

Тобто, якщо клієнту не підходить, скажімо, бежевий зал, він може його перефарбувати у блакитний?

— Так і є. Сьогодні він може бути зелений, а вже завтра зранку — знову бежевий. До нас приїжджають продакшни з п’ятитонними вантажівками, привозять свої меблі, декорації, реквізит. Якщо потрібно — повністю змінюють кольори стін, адаптують простір до свого задуму. Часто поєднують наші меблі з власними, щось додають, щось прибирають. А після знімань все повертають до попереднього вигляду. Інколи можемо щось залишити як оновлення, наприклад, одну стіну.

Наскільки ви завантажені клієнтами?

— Є сезонність. Зараз літо — це не найактивніший час для фотостудій. Багато знімань переносять на вулицю, тож кількість замовлень трохи просідає. Але щойно настане осінь, похолодає — усі повернуться в студії. В осінньо-зимовий сезон ми були завантажені майже на 100%.

А який напрям приносить набільший прибуток — фото чи відео?

— Сказати, що щось одне домінує, не можемо. У нас є два типи відеознімань: великі — це коли на майданчику працюють 40–50 людей, з технікою, кранами, світлом. І є маленькі: подкасти, ютуб-шоу, тік-токи. До речі, зараз активно розвивається український ютуб, і саме ці невеликі формати дають стабільний прибуток. Завдяки тому, що ми додали більше залів, тепер усе приблизно 50 х 50: половина клієнтів приходить заради відео, половина — заради фото.

Пара на сцені у творчому просторі залу "Чикаго"

Як змінилась ваша фінансова динаміка за останні три роки?

— 2022-й був найскладнішим. Ми тоді не вийшли у прибуток — усе було нестабільно. А от з 2023-го пішло активне зростання, і з того часу ми тримаємо темп. Щороку зростаємо плюс 100% до попереднього. Однак точної суми я б не хотіла озвучувати.

Ви отримали кілька грантів від держави. Що вдалося покращити завдяки цим коштам?

— Так, ми отримали три гранти. Перший, 250 тис. грн, — від центру зайнятості за програмою "Власна справа". Завдяки цим коштам нам вдалося відкрити третій зал. На той момент власних ресурсів було недостатньо, тож це було рятівне дофінансування.

І знаєте, мене щиро вразило, що отримати грант можна чесно — без знайомств і хабарів, просто за добре підготовлену заявку. Це дуже надихнуло — з´явилася впевненість, що моя справа має сенс.

Крім того, я стала переможницею премії "Створені жінками" — отримала 50 тис. грн, які також інвестували у розвиток. Звісно, ми залишаємо резерв на форс-мажори. Через обстріли у студії двічі вибивало шибки — перший раз місяць тому і нещодавно.

Ви брали участь у жіночому акселераторі "Відважна 2". Як ця участь змінила ваш підхід до бізнесу та допомогла у розвитку RNB Studio?

Так, я стала переможницею жіночого акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація", який проводиться в рамках глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa, й виграла 400 тис. грн на розвиток. Завдяки цьому ми придбали сучасне фото- й відеосвітло, яке допомогло залучити більше клієнтів, а найголовніше — навчились будувати бізнес-процеси.

Раніше я ніколи не вчилася підприємництва і саме під час акселератора дізналася про CRM-систему. Ми впровадили онлайн-запис, автоматизували листування з клієнтами.

Тепер людині не треба писати адміністратору — вона бачить у календарі вільний час, одразу бронює, оплачує. Це суперзручно. І головне — ми повністю виключили чинник людських помилок. Жодної плутанини та дублювання. А для репутації студії це безцінно.

Також мене навчили бути управлінцем свого бізнесу, прораховувати все на 3 кроки вперед, щоб мінімізувати ризики. Ми навіть розробили стратегічний план розвитку на наступні 5 років,

Крім того, я опинилася в ком’юніті українських підприємиць, де знайшла друзів і партнерів, які підтримують і надихають. Зараз я відчуваю себе впевненою підприємицею, яка готова відкривати нові сторінки розвитку RNB Studio.

Так відбуваються повномасштабне знімання на майданчику

А що б ви порадили підприємцям, які хочуть пройти шлях участі у грантах чи акселераторах? З чого почати?

— Найперше — не боятися йти у навчання. Якщо говорити про акселератор "Відважна", то однією з ключових умов для отримання фінансування було сумлінне виконання всіх домашніх завдань. Адже ти це робиш не для годиться, а для себе, для свого бізнесу. Важливо справді хотіти розвиватися, вірити у свою ідею й уважно виконувати вимоги грантодавця. І тоді все вийде.

Як у вас складається співпраця з центром зайнятості?

— Так, ми маємо досвід співпраці з центром зайнятості і загалом дуже задоволені. Наприклад, у нас працевлаштована людина з інвалідністю, також працювала внутрішньо переміщена особа. За програмами підтримки ми навіть отримували компенсацію по податках. Це реально працює, і дуже круто, що держава дає такі можливості.

Які у вас плани на найближче майбутнє?

— До кінця року плануємо відкрити ще три нові зали у нашій студії на лівому березі. Але наш наймасштабніший крок — це запуск нової локації на правому. Ми вже орендували приміщення на проспекті Відрадному й уже чотири місяці активно ведемо ремонт. Там з’явиться п’ять залів.

По-перше, це диверсифікація ризиків, по-друге, дасть можливість залучити клієнтів, яким незручно їздити на лівий берег.

Інтер’єри у новій студії будуть зовсім іншими. Можливо, щось і перегукуватиметься зі стилістикою окремих залів RNB, але загалом кожен простір матиме свою унікальну концепцію. Крім того, саме на цій локації з’явиться циклорама.

Загальний обсяг інвестицій у нову студію становитиме понад 3 млн грн. Перший зал плануємо запустити вже 1 жовтня, а далі щомісяця відкриватимемо новий.

А як щодо інших міст?

— Ми про це думаємо. Поки що зосереджуємося на Києві, але Львів — дуже приваблива перспектива. Можливо, вже наступного року зробимо перший крок у цьому напрямі.