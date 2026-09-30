Как украинскому бренду выйти на 35 точек продаж в мире. Интервью с соучредителем GUNIA Project

Украинский бренд GUNIA Project, основанный Наталией Каменской и Марией Гаврилюк, производит керамику, украшения, одежду и аксессуары, переосмысливая мотивы украинского традиционного искусства. За четыре года бренд увеличил количество точек продаж в мире с семи до около 35. В 2026 году продукция GUNIA также появится на Zalando – одной из крупнейших в Европе онлайн-платформ моды и лайфстайла. Соучредитель бренда Мария Гаврилюк рассказала Dilo, как компания выходит на зарубежные рынки и почему делает ставку на дальнейшую экспансию в Европе.

В 2022 году у вас было семь точек продаж продукции в мире. Сколько сейчас?

– Около 35. В этом году наши товары начнет продавать крупный онлайн-дистрибьютор Zalando, также прибавилось еще несколько магазинов во Франции, Японии и Австралии. Сейчас активно работаем по расширению представленности нашей продукции в торговых сетях скандинавских стран.

Я помню, что было несколько значительных инфоприводов, когда о вас много писали медиа. Первый – когда первая леди Елена Зеленская подарила Папе Римскому посуду вашего бренда, а затем – когда ваша посуда появилась в Instagram известной американской бизнесвумен Кайли Дженнер, которую читают 380 млн пользователей. Что из этого помогло вам увеличить продажи?

– Такие события важны для повышения узнаваемости нашего бренда, но на продажи они не имеют прямого влияния. В обоих случаях мы не обращались ни к звезде, ни к первой леди. Когда была история с Еленой Зеленской, мы узнали об этом из новостей. Насколько я понимаю, вряд ли первая леди лично выбирала наше изделие, но к нам обратились из Офиса Президента и сделали заказы для дипломатических миссий. Мы вообще не знали, куда едет эта продукция, а потом, как и все, увидели это на фотографиях. Мы были тогда маленькой компанией, и для нас это было большим кредитом доверия. Если говорить о Кайли Дженнер, то здесь похожа история: мы об этом тоже узнали из социальных сетей. Наша продукция тогда была представлена в американском магазине Blue Print, и одна из наших подписниц послала фотографию, где у Кайли Дженнер стол накрыт нашей посудой. После таких кейсов мы получаем большую волну поддержки украинцев. Все гордятся тем, что украинский бренд представлен у таких звезд за границей. Для международной аудитории это тоже не имеет значения. Но это не работает так, что после таких публикаций мы получаем сотни новых заказов.

Коллаж Dilo из скриншотов Instagram-страниц Кайли Дженнер и Gunia Project

А что работает? Как вы выходите на новые точки продаж в Европе и Азии?

– Кропотливая ежедневная работа. Мы готовимся и посещаем профессиональные выставки, специализированные шоурумы во время недель моды по всему миру, ищем профильные события. Там нас находят представители как крупных торговых сетей, так и небольших магазинов, отбирающих бренды для дальнейшего сотрудничества.

Какие годы были самыми динамичными с точки зрения развития бизнеса?

– Это 2024 и 2025 годы, ведь именно тогда мы начали активно участвовать в международных шоурумах и увидели эффект роста продаж в мире. В 2024 году мы открыли магазин во Львове, в 2025-м – в Киеве. В прошлом году у нас работало 75 человек, теперь – более 100. Динамический рост давал нам надежду, что и в 2026 году мы продолжим быстро двигаться. Но, к сожалению, в этом году все не так динамично, как раньше.

Если все доходы – это 100%, то какая часть приходится на керамику, украшения и одежду?

– Могу сказать примерно. 40% – керамика, 40% – украшения, остальное – одежда и аксессуары.

Когда-то в предыдущих интервью вы говорили, что ваши цели – издать книгу, вырасти в качестве менеджера благодаря курсу в KMBS, научиться ловить волны на серфинге без подсказок инструктора. Что из этого удалось?

– Как менеджер благодаря обучению в KMBS я точно выросла. Но с серфингом пока не справилась. Относительно книги об украинском наивном искусстве – в этом году мы реализовали этот проект. Книга Naive My Love стала первым англоязычным изданием о таком феномене, как украинское наивное искусство. Мы сознательно выбрали именно международного партнера – парижский издательский дом Assouline, ведь так больше людей в мире узнают об украинской культуре.

Насколько я понимаю, вашу продукцию чаще покупают на подарки. В то же время экономическая ситуация в Украине ухудшается, увеличивается количество обстрелов, падают доходы клиентов. Уменьшает ли все это возможности для развития бизнеса?

– Действительно, экономическая ситуация довольно сложная. Мы видим еще одну волну выезда людей из страны. Но я бы не сказала, что это создает какой-нибудь кризис для нашего бизнеса. Все проблемы, с которыми сталкивается украинский бизнес, конечно, мешают и нам работать. Это и проблемы с безопасностью, и кадровый кризис, потому что сейчас очень тяжело найти нужных специалистов. Обстрелы происходят каждый день. Фактически мы видим систематическую работу россиян по уничтожению украинского бизнеса. Именно поэтому сейчас прилагаем очень много усилий, чтобы найти новых партнеров в Европе. Это всегда было нашей великой мечтой и амбицией.

Для подобных брендов наверняка важно сотрудничество с блогерами и инфлюэнсерами. С кем из них вы сотрудничаете?

– У нас нет системного сотрудничества с конкретными инфлюэнсерами. Мы выбираем людей, которыми восхищаемся и вдохновляемся и часто отправляем им подарки от нашего бренда. Мы рады, когда наша продукция у них в гардеробах и на столах. Но все это бесплатно, и мы не просим звезд что-либо публиковать или отслеживать продажи. Из последних примеров – нашу одежду носили лауреат "Оскара", актриса Гвинет Пэлтроу, а также блогер и модель Нора Смит с аудиторией более 17 млн подписчиков.

Сейчас многие бренды создают нечто подобное. Кого вы считаете своим конкурентом?

– Это правда, что многие компании смотрят на нас и производят аналогичные продукты. Кто-то из них пытается копировать смыслы, есть и те, кто копирует дизайн в нашей стилистике. Но мне трудно сказать, что есть какой-нибудь аналог или компания, которую мы считаем прямым конкурентом. У нас очень широкая линейка: есть керамика, украшения, аксессуары, одежда – очень много всего. В Украине нет бренда, который работал бы с таким широким ассортиментом и разнообразием дизайнов. В мире таких компаний объективно немного.

Какие у вас планы на следующий год?

– Усиливать наше присутствие за границей. Кроме того, мы готовим несколько социальных проектов и издания новых книг. Не буду раскрывать детали, но для нас важно, чтобы бренд выполнял также культурно-дипломатическую и просветительскую миссию. Нам важно рассказывать об украинской культуре в мире.