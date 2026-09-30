Як українському бренду вийти на 35 точок продажу у світі. Інтерв’ю зі співзасновницею GUNIA Project

Український бренд GUNIA Project, заснований Наталією Каменською та Марією Гаврилюк, виробляє кераміку, прикраси, одяг та аксесуари, переосмислюючи мотиви українського традиційного мистецтва. За чотири роки бренд збільшив кількість точок продажу у світі із семи до близько 35. У 2026 році продукція GUNIA також з’явиться на Zalando – одній із найбільших у Європі онлайн-платформ моди та лайфстайлу. Співзасновниця бренду Марія Гаврилюк розповіла Dilo, як компанія виходить на закордонні ринки та чому робить ставку на подальшу експансію в Європі.

У 2022 році у вас було сім точок продажу продукції у світі. Скільки зараз?

– Близько 35. Цього року наші товари почне продавати великий онлайн-дистриб’ютор Zalando, також додалося ще кілька магазинів у Франції, Японії та Австралії. Зараз активно працюємо над розширенням представленості нашої продукції в торговельних мережах скандинавських країн.

Я пам’ятаю, що було кілька значних інфоприводів, коли про вас багато писали медіа. Перший – коли перша леді Олена Зеленська подарувала Папі Римському посуд вашого бренду, а потім – коли ваш посуд з’явився в Instagram відомої американської бізнесвумен Кайлі Дженнер, яку читають 380 млн користувачів. Що з цього допомогло вам збільшити продажі?

– Такі події важливі для підвищення впізнаваності нашого бренду, але на продажі вони не мають прямого впливу. В обох випадках ми не зверталися ні до зірки, ні до першої леді. Коли була історія з Оленою Зеленською, ми дізналися про це з новин. Наскільки я розумію, навряд чи перша леді особисто обирала наш виріб, але до нас звернулися з Офісу Президента і зробили замовлення для дипломатичних місій. Ми взагалі не знали, куди їде ця продукція, а потім, як і всі, побачили це на фотографіях. Ми тоді були маленькою компанією, і для нас це було великим кредитом довіри. Якщо говорити про Кайлі Дженнер, то тут схожа історія: ми про це теж дізналися із соціальних мереж. Наша продукція тоді була представлена в американському магазині Blue Print, і одна з наших підписниць надіслала фотографію, де у Кайлі Дженнер стіл накритий нашим посудом. Після таких кейсів ми отримуємо велику хвилю підтримки від українців. Усі пишаються тим, що український бренд представлений у таких зірок за кордоном. Для міжнародної аудиторії це теж має значення. Але це не працює так, що після таких публікацій ми отримуємо сотні нових замовлень.

Колаж Dilo зі скриншотів Instagram-сторінок Кайлі Дженнер та Gunia Project

А що працює? Як ви виходите на нові точки продажу в Європі та Азії?

– Кропітка щоденна робота. Ми готуємося та відвідуємо професійні виставки, спеціалізовані шоуруми під час тижнів моди по всьому світу, шукаємо профільні події. Там нас знаходять представники як великих торговельних мереж, так і невеликих магазинів, які відбирають бренди для подальшої співпраці.

Які роки були найдинамічнішими з погляду розвитку бізнесу?

– Це 2024 та 2025 роки, адже саме тоді ми почали активно брати участь у міжнародних шоурумах і побачили ефект у зростанні продажів у світі. У 2024 році ми відкрили магазин у Львові, у 2025-му – в Києві. Торік у нас працювало 75 людей, тепер – понад 100. Динамічне зростання давало нам сподівання, що й у 2026 році ми продовжимо швидко рухатися. Але, на жаль, цього року все не так динамічно, як раніше.

Якщо всі доходи – це 100%, то яка частка припадає на кераміку, прикраси та одяг?

– Можу сказати приблизно. 40% – кераміка, 40% – прикраси, решта – одяг та аксесуари.

Колись у попередніх інтерв’ю ви казали, що ваші цілі – видати книгу, вирости як менеджер завдяки курсу в KMBS, навчитися ловити хвилі на серфінгу без підказок інструктора. Що з цього вдалося?

– Як менеджер завдяки навчанню в KMBS я точно виросла. Але із серфінгом поки не впоралася. Щодо книги про українське наївне мистецтво – цього року ми реалізували цей проєкт. Книга Naive My Love стала першим англомовним виданням про такий феномен, як українське наївне мистецтво. Ми свідомо обрали саме міжнародного партнера – паризький видавничий дім Assouline, адже так більше людей у світі дізнаються про українську культуру.

Наскільки я розумію, вашу продукцію частіше купують на подарунки. Водночас економічна ситуація в Україні погіршується, збільшується кількість обстрілів, падають доходи клієнтів. Чи зменшує все це можливості для розвитку бізнесу?

– Дійсно, економічна ситуація доволі складна. Ми також бачимо ще одну хвилю виїзду людей із країни. Але я б не сказала, що це створює якусь кризу для нашого бізнесу. Усі проблеми, з якими стикається український бізнес, звісно, заважають працювати і нам. Це і проблеми з безпекою, і кадрова криза, бо зараз дуже важко знайти потрібних фахівців. Обстріли відбуваються щодня. Фактично ми бачимо систематичну роботу росіян зі знищення українського бізнесу. Саме тому зараз докладаємо дуже багато зусиль, щоб знаходити нових партнерів у Європі. Це завжди було нашою великою мрією та амбіцією.

Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook Фото зі сторінки GUNIA Project у Facebook

Для подібних брендів, напевно, важлива співпраця з блогерами та інфлюенсерами. З ким із них ви співпрацюєте?

– У нас немає системної співпраці з конкретними інфлюенсерами. Ми обираємо людей, якими захоплюємося і надихаємося, та часто відправляємо їм подарунки від нашого бренду. Ми раді, коли наша продукція є у них у гардеробах та на столах. Але все це безкоштовно, і ми не просимо зірок щось публікувати або відстежувати продажі. З останніх прикладів – наш одяг носили лауреатка "Оскара", акторка Гвінет Пелтроу, а також блогерка та модель Нора Сміт з аудиторією понад 17 млн підписників.

Зараз багато брендів створюють щось подібне. Кого ви вважаєте своїм конкурентом?

– Це правда, що багато компаній дивляться на нас і створюють аналогічні продукти. Хтось із них намагається копіювати сенси, є й ті, хто копіює дизайни в нашій стилістиці. Але мені важко сказати, що є якийсь аналог або компанія, яку ми вважаємо прямим конкурентом. У нас дуже широка лінійка: є кераміка, прикраси, аксесуари, одяг – дуже багато всього. В Україні немає бренду, який би працював із таким широким асортиментом і різноманіттям дизайнів. У світі таких компаній об’єктивно небагато.

Які у вас плани на наступний рік?

– Посилювати нашу присутність за кордоном. Крім того, ми готуємо кілька соціальних проєктів та видання нових книг. Не буду розкривати деталей, але для нас важливо, щоб бренд виконував також культурно-дипломатичну та просвітницьку місію. Нам важливо розповідати про українську культуру у світі.