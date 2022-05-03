"Киевстар" начал готовиться к широкомасштабной войне ещё осенью 2021 года

Осенью 2021 года телекоммуникационная компания "Киевстар" разработала несколько сценариев развития событий на случай полномасштабного вторжения РФ — hard, medium и soft. Оператор начал готовиться к войне за несколько месяцев до ее начала с надеждой, что вторжения не будет.

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Об этом сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров в интервью dev.ua.

"Мы приняли решение, что будем инвестировать в митигацию рисков, которые связаны с возможным вторжением Российской Федерации в Украину", — рассказывает Комаров.

За несколько недель до войны критически важным сотрудникам предложили переехать в Западную Украину за счет компании. Такое предложение получили более 100 специалистов компании, из которых только 10% решили переехать.

Также в западных регионах за несколько месяцев до 24 февраля начали подготавливать офисы "Киевстара". После вторжения часть сотрудников переехала и начала работать в этих офисах.

"А, кстати, сейчас мы думаем о том, чтобы обеспечить всех сотрудников компании противогазами", — уточняет президент "Киевстара".

В целом инвестиции компании в предотвращение рисков уже приближается к 10 миллионам долларов.

"Она (инвестиция – Delo.ua) стоила того, чтобы подстраховать работоспособность миллиардного бизнеса", — подытожил Комаров.

Напомним, в компании "Киевстар" решили отменить тарификацию мобильного интернета в популярных приложениях для видеозвонков, онлайн-уроков, дистанционной работы у абонентов подписки.