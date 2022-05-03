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"Київстар" почав готуватися до широкомасштабної війни ще восени 2021 року
Восени 2021 року телекомунікаційна компанія "Київстар" розробила кілька сценаріїв розвитку подій на випадок повномасштабного вторгнення РФ — hard, medium та soft. Оператор почав готуватися до війни за кілька місяців до початку з надією, що вторгнення не буде.
Про це повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров в інтерв'ю dev.ua.
"Ми прийняли рішення, що інвестуватимемо в мітигацію ризиків, які пов'язані з можливим вторгненням Російської Федерації в Україну", — розповідає Комаров.
За кілька тижнів до війни критично важливим працівникам запропонували переїхати в Західну Україну за рахунок компанії. Таку пропозицію отримали понад 100 спеціалістів компанії, з яких лише 10% вирішили переїхати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у західних регіонах за кілька місяців до 24 лютого розпочали готувати офіси "Київстару". Після вторгнення частина співробітників переїхала та почала працювати в цих офісах.
"А, до речі, зараз ми думаємо, щоб забезпечити всіх співробітників компанії протигазами", — уточнює президент "Київстару".
Загалом інвестиції компанії у запобігання ризикам вже наближається до 10 мільйонів доларів.
"Вона (інвестиція – Delo.ua) коштувала того, щоб підстрахувати працездатність мільярдного бізнесу", — підсумував Комаров.
Нагадаємо, у компанії "Київстар" вирішили скасувати тарифікацію мобільного інтернету у популярних додатках для відеодзвінків, онлайн-уроків, дистанційної роботи у абонентів передплати.