Китайцы пока продают в Украине комплектующие для РЭБ, но ситуация ухудшается, — Валерий Зарубин, Богдан Станкевич, BlueBird

Украинские производители систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) имеют шанс стать мировыми лидерами отрасли благодаря практическому опыту, приобретенному за время полномасштабного российского вторжения. Этому мешает невозможность экспорта продукции за границу, зависимость от китайских комплектующих, задержки на таможне и постоянная “гонка частот” с врагом. Какие будут тренды украинского milteck — читайте в интервью Delo.ua с соучредителями компании BlueBird Валерием Зарубиным и Богданом Станкевичем, специализирующимися на производстве милитари техники и радиоэлектроники.

Рынок средств РЭБ в Украине — $120-1200 млн в год

Каков ориентировочный тираж ваших самых популярных систем РЭБ, и во сколько оцениваете этот рынок, в Украине и в мире?

Валерий Зарубин: сейчас планируем производить 500-1000 устройств в месяц. Если говорить о мировом рынке РЭБ — он необъятен. До войны в Украине на нем не существовало малых систем РЭБ, автомобильных или окопных. Рынок закупок изделий в Украине может составлять от $10 до $100 млн в месяц, но точных данных вы нигде не найдете.

Можете назвать основных украинских производителей?

Богдан Станкевич: Это Kvertus, потому что они на рынке с 2017 года и действительно имеют влияние на рынок РЭБ. Более половины всех других производителей — "гаражники", их количество очень трудно проконтролировать. Обычно тот, кто пытался собрать дрон, пытается собрать и РЭБ.

Но это изделия совершенно разной сложности. РЭБ — целая система, а не конструктор Lego. Очень хорошо, когда люди пытаются сделать классный продукт, но уметь паять здесь недостаточно. Для РЭБ важна инженерия, здесь нужно правильно подобрать характеристики каждого компонента. У малых производителей недостаточно компетенции и их средства часто не срабатывают. Поэтому военные обращаются к проверенным средствам, их отзывы — лучшая реклама в нашей отрасли.

Насколько широко применяете автоматизацию в производстве?

Валерий Зарубин: У нас работают машины для 3D-печати, лазерной резки и т.д. Автоматизируем всё, что можем автоматизировать, в рамках бюджетов. Роботизированных линий у нас, конечно, нет, не та серийность заказов. Собирают РЭБ люди, в нашей отрасли изделия собирают вручную. Автоматизируем скорее взаимодействие с клиентами, запускаем ботов, где это возможно. Производство действует в нескольких городах Украины, локаций не называем.

Производите РЕБ только по заказу, или "на склад"?

Валерий Зарубин: BlueBird — производители серийных продуктов, только 1-2% нашей продукции составляет спецзаказ. Мы работаем на складской остаток, чтобы отправлять заказы в тот же день. Для бизнесмена это создает риск не реализовать часть устройств, но без плана производства на будущий период невозможно строить бизнес-процессы. Да и в армии не будут ждать месяцами наш РЭБ. Иначе бойцы могут его просто не дождаться.

Очередь на производство по заказу у нас обычно длится не больше месяца. Типичный спецзаказ — пять-десять специфических изделий, необходимых на отдельном участке фронта или для конкретной воинской части.

Продукция BlueBird на Internetional Consumer Electronics Show 2025 в Неваде. Это и следующие фото предоставлены компанией

Богдан Станкевич: Мы беремся не за все спецзаказы. Иногда они основываются просто на неосведомленности. Например, военные прочитали в Telegram о РЭБ, которая глушит одновременно высокие и низкие частоты, и просят нас объединить эти характеристики в одном корпусе. Но это бы снизило эффективность устройства, поэтому мы им объясняем, что с чем сочетать и при каких обстоятельствах.

Станут ли в будущем оптоволоконные дроны основой БПЛА?

Богдан Станкевич: Они будут все более трендовыми, и это уже сейчас проблема. Они эффективны на небольшом расстоянии, где нет физических помех для оптоволоконного шлейфа. Но дроны на радиоуправлении и дальше останутся на вооружении, так как имеют наибольшую эффективность и более низкую себестоимость.

Валерий Зарубин: Дроны на оптоволокне придется сбивать механически, разрабатывать средства, которые будут повреждать стелющийся за дроном шлейф или сбивать сам дрон. Бойцам потребуется больше дробовиков для сбивания дрона при его приближении на расстояние выстрела.

Как быстро система РЭБ теряет актуальность из-за смены врагом частот FPV-дронов?

Валерий Зарубин: Приборы, производимые в начале 2024 года, все еще актуальны и обеспечивают защиту. РЭБ "живет" от нескольких месяцев до нескольких лет. Военная мысль движется к тому, что бойцы возят на технике два-три разных РЭБ: и устаревшие, и современные. Есть смысл иметь и системы механического противодействия: сварные конструкции, сетки, те же дробовики. Механическая защита важна, так как РЭБ не может противодействовать всем возможным частотам FPV-дронов, а также дронам с управлением на оптоволокне.

Естественно, часть систем с течением времени становятся непригодными. В 2022 году РЭБ конструировали для противодействия конкретной частоте 915 МГц. Затем дроны начали летать на других частотах, и защита должна была покрывать целые диапазоны. Старые частоты не исчезают из применения, поэтому РЭБ и с 2023 года все равно закрывает определенную часть диапазона. Для нас важно закрывать в первую очередь частоты, на которых летают 99% дронов.

Поэтому преувеличением будет мысль, что старый РЭБ можно выбросить, если россияне изменят частоты для FPV. Это серьезная проблема: перенастроить серийное производство на новую частоту стоит десятки тысяч долларов. Чтобы их изменить, недостаточно переставить несколько деталей. Надо создавать новое изделие с другим количеством и параметрами модулей, антенн, все протестировать и максимально быстро снабдить им бойцов на фронте.

BlueBird производит свои антенны, их используют и наши коллеги по цеху для собственных систем. Мы работаем на перспективу, заранее вводим защиту от новых частот, пока враг не запустил новые дроны в серийное производство.

Также в 2025 году новым трендом в Украине и станут индивидуальные детекторы враждебных БПЛА и массовое их производство. Поэтому мы разработали дрон-детектор "Чуйка", который будет засекать угрозу в 2-3 км от бойца.

"Чуйка" 2025 года: тренд на детекторы дронов

Этот детектор станет аналогом известного в войсках "Цукорка"?

Богдан Станкевич: С популярным "Цукорком" нашу "Чуйку" сравнивать не стоит, здесь другая программно-аппаратная платформа, принципы сканирования и скорость обнаружения. "Чуйка" — это детектор дронов с видеосигналом. Он обнаруживает и перехватывает видеосигнал, передающий вражеский беспилотник. В текущей версии он работает в диапазонах частот 900–1680 МГц и 4990–6000 МГц с параллельным скоростным автосканированием. При появлении БпЛА в пределах 2500-3000 м, в зависимости от чувствительности антенн, детектор выдает характерный звуковой сигнал и выводит на экран изображение, которое видит пилот вражеского дрона. Это позволяет бойцу заранее отреагировать на угрозу и сохранить жизнь.

Hаземная станция управления FPV "Вещун" HC1

Главное преимущество нашего устройства — скорость сканирования: детектор "проходит" весь диапазон за 2-3 секунды, тогда как аналоги делают это в разы дольше. Сейчас готовим "Чуйку" к серийному производству.

Сколько инвестировали в разработку детектора?

Богдан Станкевич: Это собственные средства, десятки и тысячи долларов. Разработка полностью наша: от модулей и платы до программного обеспечения. Из покупного — экран и кнопки. Прибор разрабатывали весь 2024 год.

В отличие от РЭБ-систем, производитель создает здесь не только аппаратную, но и программную платформу. Ты сам рисуешь схему работы устройства, разрабатываешь модули. Надо все придумать, отладить, подружить аппаратную часть с софтом, доработать, запустить в серийное производство. Это гораздо труднее, чем собрать РЭБ из китайских компонентов. Однако есть и вознаграждение за долгую работу: детекторы универсальнее РЭБ, и не теряют актуальность после очередного изменения частот. Кстати, "Чуйку" мы будем интегрировать в системы РЭБ.

Китайские компоненты и госзакупки

Производство РЭБ зависит от китайских компонентов. Насколько ограничения на их импорт стали для вас проблемой?

Богдан Станкевич: Китайские продавцы "зарылись" немного глубже и продолжают работать. Цены выросли примерно на 5-10%, хотя мы ожидали рост минимум в два раза. К счастью, этого не случилось. Однако ситуация постепенно ухудшается, это создает трудности нам и другим украинским производителям радиоэлектроники.

В 2025 году приходится организовывать логистику через другие страны. Китай сейчас запрещает даже отгрузку в Украину — возвращает деньги за заказы из соседних стран. Логистику приходится отправлять через третьи страны. Стратегическая цель украинской милитари индустрии — самостоятельное производство плат и любых компонентов РЭБ и дронов. Очевидно, это в несколько раз дороже, чем покупать в Китае.

Система РЭБ "Грець-3М"

Во-вторых, европейские и украинские решения не всегда отвечают потребностям производителя. В-третьих, быстро произвести необходимое количество деталей — тот еще вызов, а Китай в этом имеет серьезные наработки. Но надо заместить импорт, учитывая поддержку, которую Китай оказывает россиянам. По этому пути сейчас идет и США, сокращая зависимость от китайских товаров.

Какую добавленную стоимость генерирует производитель РЭБ, собирая устройство на китайских компонентах?

Валерий Зарубин: Мы не раскрываем соотношение, что и за сколько мы покупаем. Могу с уверенностью сказать, что наша прибыль за созданные системы, за интеллектуальную собственность — это копейки, которых хватает только на определенное количество других разработок и исследований. Если бы, кроме этого, мы экспортировали продукцию за границу, где milteck стоит в десятки раз дороже, это позволило бы намного быстрее расти и давать еще более эффективный отпор врагам.

Есть ожидание, что в 2025 году откроется экспорт milteck продукции из Украины?

Валерий Зарубин: Очень надеемся. В Украине об этом начинают говорить все больше умных людей. У Украины есть все шансы стать главным поставщиком оружия в мире, и это именно тот путь, который нам нужен. Нас в мире должны ассоциировать с чем-то конкретным, и пусть это будет высокотехнологичное оружие.

Только благодаря экспорту можно увеличить R&D отделы, производственные мощности, количество специалистов. Это позволило бы отрабатывать одновременно многие направления, а не только критически важные, как сейчас.

Сейчас портативный украинский РЭБ опережает российский по эффективности?

Валерий Зарубин: Думаю, отечественные РЭБ-системы и дроны если не опережают российские в объемах производства, то, как минимум, не уступают им. Нарушить отставание помогла быстрая организация украинских предпринимателей. Ну и государственная помощь.

Как помогло государство?

Валерий Зарубин: Оно не мешало. Мы повсюду слышим о коррупции. Однако в ноябре 2024 года мы получили первую рекомендацию по сертификации в Минобороны. Ни единой копейки не давали, но это было супер нелегко. Необходимо улучшать свою продукцию в процессе, создавать дополнительную техническую документацию, строить системное производство. Государство все это проверяет. Как результат — нашего инженера пригласили помогать в подобных комиссиях, потому что они понимают глубину его компетентности.

Какая часть вашей продукции закупается за частные средства, и какая за государственные?

Валерий Зарубин: За государственные средства не могут закупаться РЭБ, не прошедшие кодификацию. Процедура достаточно серьезная, потому что идет проверка соответствия производственных процессов, документации, соответствия приборов потребностям военных. Это занимает от 3-4 месяцев до нескольких лет. Поэтому каждый новый прибор еще до кодификации поставляется в ВСУ за средства волонтеров и военных. Сейчас наши РЭБ покупаются за деньги волонтеров или частные средства.

Разделяете жалобы части производителей milteck на слишком долгую кодификацию?

Богдан Станкевич: Производители правы. Наша первая кодификация длилась полгода. Мы подавали документы на РЭБ “Грець 4МО” с одним диапазоном частот. За время кодификации изменили рабочие частоты, потому что изменилась ситуация на фронте. Однако правки в техническую документацию внести реально, достаточно произвести дополнительные испытания на полигоне и внести коррективы.

Валерий Зарубин: Государство, по-моему, форсирует этот процесс, чтобы эффективные средства все же выходили в рынок. Что-то можно сделать быстрее, но государство не должно брать на вооружение какое-либо изделие без тщательных проверок. Чтобы ускорить процесс, нужно один раз его пройти. Мы уже знаем, как кодифицировать следующие приборы, и дальше надеемся успевать делать это за два месяца.

Что сдерживает развитие ваших РЭБ-систем?

Валерий Зарубин: В целом, любая государственная "перестройка". Другая проблема — таможня. Там всегда что-то происходит: это проверка на таможне в Украине, то в Китае, то новые регламенты работы в Украине. Всегда есть трудности с оплатой деталей в Китае. Эта страна и дальше будет ограничивать возможности украинцев покупать радиоэлектронику.

Сколько потеряли из-за проблем на таможне?

Валерий Зарубин: Дело не в убытках, а в том, что мы не могли поставить необходимое количество продукции военным. То есть, они просто нас ждали. Простой длился несколько недель, и существенно задержал поставки систем на фронт.

Спрос на РЭБ в мире будет только расти

Какие планы BlueBird в 2025 году?

Валерий Зарубин: Будем наращивать локализацию компонентов в Украине, чтобы максимально замкнуть на себя цикл производства. Вероятно, будем создавать какие-то механические препятствия для дронов на оптоволокне.

Есть планы по привлечению инвесторов, совместные проекты с коллегами?

Валерий Зарубин: Мы начинали работать на деньги инвесторов, но в результате это обошлось достаточно дорого. Мы вернули им деньги и сейчас не приглашаем инвесторов. Но мы открыты для инвестиций от людей или компаний, которые вложатся в разработку сложных технических средств.

Нет цели получить условные $10 млн на конкретные разработки. У нас есть стратегия расширения, и мы выполняем ее из собственных бюджетов. Прекрасно, если удастся выгодно привлечь инвестора, если нет — сами все сделаем.

Или прогнозируете, что в 2025 году россияне увеличат выпуск БПЛА, поэтому Украина должна нарастить использование РЭБ?

Валерий Зарубин: Если говорить об общей методологии ведения войны, то РЭБ и дальше будут актуальны. Как и сейчас, будут расширяться диапазоны частот и количество устройств на единицу военной техники.

В мире, где ежегодно растут расходы на оборону, будет расти спрос на РЭБ?

Валерий Зарубин: РЭБ глушит не только маленькие FPV с дальностью полета до 30 км, но и разведывательные "крылья", ударные дроны, дальнобойные дроны с запасом хода более 1000 км. Против всего этого задействуется РЭБ разных классов, от окопного на "гражданских" китайских компонентах до секретных военных разработок.

Антенна ретрансляции BlueBird

Мир постепенно готовится к масштабному конфликту, и без РЭБ больше никак. Управление дронами, любыми машинами, передача определенной информации происходит через радиосигнал, а противодействие ему — это РЭБ. В мире передается все больше информации, данных, сигналов разного типа, поэтому создается все большее оборудование для противодействия этому. Соответственно, системы РЭБ будут приобретать все большую популярность.

Но ведь в гипотетической третьей мировой будут воевать авианосцами и межконтинентальными баллистическими ракетами, а не дронами за $500, которым противодействует окопный РЭБ?

Валерий Зарубин: Не будем забывать, что треть российского флота в Черном море утопили плавучие дроны. И для авианосцев дроны точно такая же угроза. Против них будут плыть или лететь дроны, против самолетов — тоже дроны. Уже сейчас вертолеты не могут защититься от FPV-дронов, и на бортах устанавливают РЭБ. Не представляю, какие бои в будущем будут вестись без дронов и РЭБ.

Любое оружие имеет своих пользователей. Нельзя сказать, что автомат больше не нужен в войне, потому что появились БПЛА, ракеты, самолеты или артиллерия. Нет, просто каждое оружие предназначено для своих конкретных целей.