Количество новых ФОП растет, украинцы чаще посещают рестораны: главные тенденции украинского бизнеса

Аналитики "Опендатабот" проанализировали, как март прошел для украинских предпринимателей и какие основные изменения фиксировались в течение месяца. С начала полномасштабного вторжения в Украине появилось более 200 тысяч новых ФОП (ФЛП), весной количество новых бизнесов растет.

Согласно отчету, в марте украинцы зарегистрировали 24,7 тысяч ФЛП и 3,5 тысяч компаний.

Что касается сервисов электронного документооборота, то в марте выросло количество договоров на 12% к февралю, а актов увеличилось на 8%.

Показатели ресторанного бизнеса тоже растут. По данным компании по автоматизации заведений Poster POS, количество работающих заведений осталось неизменным. По сравнению с началом полномасштабного вторжения, в Украине работает всего на 30% заведений меньше.

"Вместо этого существенно возросли обращения. Украинцы чаще пользовались услугами кафе и ресторанов накануне 8-го марта. Показатели впервые за несколько месяцев превысили показатели к началу большой войны", — отмечают аналитики.

В феврале объем заказов почти сравнялся с периодом до войны, достигнув 97% показателя к 24 февраля 2022 года. В марте количество заказов у предпринимателей стало даже больше, чем накануне большого вторжения.

"Среди крупных украинских городов наибольший рост количества заказов в марте наблюдался в Одессе - 115%. Худшая динамика в Харькове, там предприниматели до сих пор не вышли на показатели до полномасштабной войны в количестве заказов", - подытожили аналитики.

Напомним, что 2022 год больно ударил по ресторанному бизнесу. О том, чем обернулось полномасштабное вторжение для украинских заведений и как они приспособились к новым ролям, читайте в исследовании Poster.