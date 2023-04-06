Кількість нових ФОП зростає, українці частіше відвідують ресторани: головні тенденції українського бізнесу

Аналітики "Опендатабот" проаналізували, як березень минув для українських підприємців та які основні зміни фіксувалися протягом місяця. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилось більш ніж 200 тисяч нових ФОП, весною кількість нових бізнесів зростає.

Згідно зі звітом, у березні українці зареєстрували 24,7 тисячі ФОП та 3,5 тисяч компаній.

Щодо сервісів електронного документообігу, то у березні зросла кількість договорів на 12% до лютого, а актів побільшало на 8%.

Показники ресторанного бізнесу також зростають. За даними компанії з автоматизації закладів Poster POS, кількість закладів, що працюють, залишилась незмінною. В порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, в Україні працює лише на 30% закладів менше.

"Натомість суттєво зросли обіги. Українці частіше користувалися послугами кафе та ресторанів напередодні 8-го березня. Показники вперше за кілька місяців перевищили показники до початку великої війни", — зауважують аналітики.

Загалом у лютому обсяг замовлень майже зрівнявся з періодом до великої війни, досягнувши 97% показника до 24 лютого 2022 року. У березні кількість замовлень у підприємців стала навіть більшою, аніж напередодні великого вторгнення.

"Серед великих українських міст найбільше зростання кількості замовлень у березні спостерігалося в Одесі — 115%. Найгірша динаміка в Харкові, там підприємці досі не вийшли на показники до повномасштабної війни у кількості замовлень", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 2022 рік боляче вдарив по ресторанному бізнесу. Про те, чим обернулося повномасштабне вторгнення для українських закладів і як вони пристосувалися до нових ролей читайте у дослідженні Poster.