Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела долю в HP на $4 млрд

Компания Berkshire Hathaway, которой владеет Уоррен Баффет, купила более 11% акций производителя компьютеров и принтеров HP. Об том сообщает WSJ.

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По цене закрытия акций на среду, 6 апреля, эта доля составила около 4,2 миллиарда долларов.

91-летний Баффет в последние годы занял крупные позиции в двух других легендарных технологических брендах, начав со ставки на IBM, прежде чем сделать более успешные инвестиции в Apple.

Покупка делает Berkshire крупнейшим акционером HP. В 2022 году эта компания также сделала ряд инвестиций в более традиционные секторы экономики. Она купила страховую компанию Alleghany Corp. и увеличила свою долю в Occidental Petroleum Corp.

Berkshire сообщила о чистой прибыли в 90 миллиардов долларов за 2021 год.

"Какой бы ни была наша форма собственности, наша цель — делать значимые инвестиции в предприятия с долгосрочными экономическими преимуществами и первоклассным генеральным директором", — заявил Баффет в письме акционерам.

Хотя цена акций HP достигла рекордного уровня закрытия в прошлом месяце, акции компании по-прежнему оцениваются скромно по сравнению с ожидаемой прибылью.

Миллиардер Баффет, который входит в число богатейших людей планеты, заявил, что из-за допущенного им просчета потерял около $11 млрд. Это произошло при покупке компании Precision Castparts.