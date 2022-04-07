Компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway придбала частку HP на $4 млрд

Компанія Berkshire Hathaway, якою володіє Уоррен Баффет, купила понад 11% акцій виробника комп'ютерів та принтерів HP. Про це повідомляє WSJ.

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За ціною закриття акцій на середу, 6 квітня, ця частка становила близько 4,2 мільярда доларів.

91-річний Баффет останніми роками зайняв великі позиції у двох інших легендарних технологічних брендах, розпочавши зі ставки на IBM, перш ніж зробити більш успішні інвестиції в Apple.

Купівля робить Berkshire найбільшим акціонером HP. У 2022 році ця компанія також зробила низку інвестицій у більш традиційні сектори економіки. Вона придбала страхову компанію Alleghany Corp. і збільшила свою частку в Occidental Petroleum Corp.

Berkshire повідомила про чистий прибуток у 90 мільярдів доларів за 2021 рік.

"Хоч би якою була наша форма власності, наша мета - робити значні інвестиції в підприємства з довгостроковими економічними перевагами та першокласним генеральним директором", - заявив Баффет у листі акціонерам.

Хоча ціна акцій HP досягла рекордного рівня закриття минулого місяця, акції компанії, як і раніше, оцінюються скромно в порівнянні з очікуваним прибутком.

Мільярдер Баффет, який входить до найбагатших людей планети, заявив, що через допущений ним прорахунок втратив близько $11 млрд. Це сталося при покупці компанії Precision Castparts.