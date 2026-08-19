Кондитерский бизнес в Украине инвестирует в собственную геерацию: как и зачем компании переходят на солнце

Украинские производители кондитерской продукции продолжают инвестировать в собственную генерацию. В августе 2026 БКК планирует ввести в эксплуатацию еще 250 кВт солнечных мощностей и систему накопления электроэнергии.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщила глава наблюдательного совета компании Юлия Ярмоленко.

На предприятии работают солнечные электростанции суммарной мощностью 350 кВт. В августе компания планирует добавить еще 250 кВт генерации, после чего общая мощность СЭС вырастет до 600 кВт.

"Для обеспечения стабильности работы предприятия мы с самого начала войны начали инвестировать в оборудование для повышения энергонезависимости. Сейчас есть 4 больших комплекса солнечных панелей, мощный дизельный генератор, собственная глубокая скважина на воду, автоматизированная система переключения на различные источники энергопитания", - рассказала Ярмоленко.

В компании БКК отмечают, что собственные солнечные панели позволяют частично покрывать потребности предприятия в дневные часы, уменьшая нагрузку на общую сеть с тем, чтобы сдерживать рост себестоимости продукции.

Для обеспечения стабильной работы при отключении света или блекаутов на предприятии функционирует дизельный генератор на 625 кВА.

"Параллельно компания внедряет дополнительную систему хранения энергии емкостью 520 кВтч и мощностью 250 кВт. Это позволит накапливать солнечную энергию и использовать ее во время пиковых нагрузок или отключений", - отметила председатель наблюдательного совета БКК.

Как солнечную генерацию перестраивают другие кондитеры Украины

БКК – не единственный кондитерский производитель, который в последние годы инвестирует в собственную солнечную генерацию. Подобные проекты реализовали и другие крупные игроки рынка. Из-за рисков обесточивания и высоких промышленных тарифов солнечная генерация постепенно становится стандартным инструментом для кондитерских фабрик.

Так, компания Roshen установила на Винницкой кондитерской фабрике СЭС мощностью 2 МВт. Кроме того, солнечная станция на 588,6 кВт функционирует на Винницком молочном заводе Рошен, который обеспечивает сырьевую базу кондитерских площадок.

Развивают собственную генерацию и на предприятиях Львовщины. Например, кондитерская фабрика "Yarych" установила СЭС на 820 панелей мощностью 300 кВт, которая в солнечные периоды закрывает до 45% потребностей ее цехов. В этом же регионе международный гигант Nestlé оснастил солнечными панелями фабрику "Свиточ", покрывающую около 20% годового потребления предприятия, а в пиковые часы полностью обеспечивают текущие потребности площадки. На Волыни по схожей модели компания Chocoboom запустила СЭС мощностью 230 кВт, интегрированную с дизель-генератором для бесперебойного питания линий.

Эволюция энергонезависимости: почему кондитеры выбирают "солнце" вместо дизеля

Если в начале полномасштабного вторжения бизнес массово закупал дизельные генераторы, чтобы выжить и обеспечить непрерывность производства, то сейчас подходы существенно изменились. В условиях, когда дорогостоящее горючее делает дизельную генерацию слишком затратной, предприятия переходят на солнечные станции и накопители энергии как эффективное дополнение к существующим генераторам.

Такая гибридная модель позволяет кондитерам не только гарантировать стабильную работу фабрик при отключении, но и существенно снижать себестоимость продукции в долгосрочной перспективе.