Кондитерський бізнес в Україні інвестує у власну генерацію: як і навіщо компанії переходять на сонце

Українські виробники кондитерської продукції продовжують інвестувати у власну генерацію. У серпні 2026 року БКК планує ввести в експлуатацію ще 250 кВт сонячних потужностей та систему накопичення електроенергії.

Про це у коментарі Delo.ua повідомила голова наглядової ради компанії Юлія Ярмоленко.

Наразі на підприємстві працюють сонячні електростанції сумарною потужністю 350 кВт. У серпні компанія планує додати ще 250 кВт генерації, після чого загальна потужність СЕС зросте до майже 600 кВт.

“Для забезпечення стабільності роботи підприємства ми від самого початку війни почали інвестувати в обладнання для підвищення енергонезалежності. Наразі маємо 4 великих комплекси сонячних панелей, потужний дизельний генератор, власну глибоку свердловину на воду, автоматизовану систему перемикання на різні джерела енергоживлення”, — розповіла Ярмоленко.

У компанії БКК зазначають, що власні сонячні панелі дозволяють частково покривати потреби підприємства у денні години, зменшуючи навантаження на загальну мережу, щоб стримувати зростання собівартості продукції.

Для забезпечення стабільної роботи під час відключень світла чи блекаутів на підприємстві функціонує дизельний генератор на 625 кВА.

“Паралельно компанія впроваджує додаткову систему зберігання енергії ємністю 520 кВт·год та потужністю 250 кВт. Це дозволить накопичувати сонячну енергію і використовувати її під час пікових навантажень або відключень”, — зазначила голова наглядової ради БКК.

Як сонячну генерацію розбудовують інші кондитери України

БКК — не єдиний кондитерський виробник, який останніми роками інвестує у власну сонячну генерацію. Подібні проєкти реалізували й інші великі гравці ринку. Через ризики знеструмлень та високі промислові тарифи сонячна генерація поступово стає стандартним інструментом для кондитерських фабрик.

Так, корпорація Roshen встановила на Вінницькій кондитерській фабриці СЕС потужністю 2 МВт. Крім того, сонячна станція на 588,6 кВт функціонує на Вінницькому молочному заводі “Рошен”, який забезпечує сировинну базу кондитерських майданчиків.

Розбудовують власну генерацію й на підприємствах Львівщини. Для прикладу, кондитерська фабрика “Yarych” встановила СЕС на 820 панелей потужністю 300 кВт, яка в сонячні періоди закриває до 45% потреб її цехів. У цьому ж регіоні міжнародний гігант Nestlé оснастив сонячними панелями фабрику “Світоч”, які покривають близько 20% річного споживання підприємства, а в пікові години повністю забезпечують поточні потреби майданчика. На Волині за схожою моделлю компанія “Chocoboom” запустила СЕС потужністю 230 кВт, інтегровану з дизель-генератором для безперебійного живлення ліній.

Еволюція енергонезалежності: чому кондитери обирають "сонце" замість дизеля

Якщо на початку повномасштабного вторгнення бізнес масово закуповував дизельні генератори, щоб просто вижити й забезпечити безперервність виробництва, то зараз підходи суттєво змінилися. В умовах, коли дороге пальне робить дизельну генерацію надто затратною, підприємства переходять на сонячні станції та накопичувачі енергії як ефективне доповнення до існуючих генераторів.

Така гібридна модель дозволяє кондитерам не лише гарантувати стабільну роботу фабрик під час відключень, а й суттєво знижувати собівартість продукції у довгостроковій перспективі.