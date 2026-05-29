Як встановити сонячну електростанцію: покрокова інструкція для дому та малого бізнесу

Блекаути минулої зими остаточно змінили ставлення українців до власної генерації: з приємного бонусу вона перетворилася на реальний фінансовий та побутовий пріоритет. Попит на сонячні електростанції б'є рекорди, а ринок інсталяторів переживає нову хвилю зростання. Delo.ua поговорило з експертами ринку і розібралося з чого почати, як не помилитися при виборі підрядника і що зробити, щоб станція прослужила довше.

Як встановити СЕС для дому та малого бізнесу

Процес встановлення сонячної електростанції виглядає зрозумілим лише на перший погляд. Насправді він складається з кількох ключових етапів, де кожен хибний крок може коштувати тисячі доларів зайвих витрат або роки проблем з обладнанням.

Крок 1. Визначте мету

Перше питання, яке власник будинку повинен зрозуміти ще до будь-яких розрахунків — навіщо йому СЕС. Комерційний директор компанії Proso Energy Сергій Дюрдь каже, що частина клієнтів встановлюють СЕС заради захисту від блекаутів, інші — щоб отримувати пасивний дохід від продажу електроенергії. Від відповіді на це питання залежить уся подальша логіка проєкту.

Якщо людина хоче встановити СЕС, як резервне живлення під час відключень, пріоритет матиме гібридна система з батареями. Якщо ж замовник хоче економію на рахунках або пасивний дохід від продажу надлишків електроенергії — логіка підбору обладнання буде іншою.

Крок 2. Проаналізуйте своє споживання та технічні можливості

До того як звертатися до інсталятора, варто зробити домашнє завдання самостійно. CEO ETL Group Денис Косой, радить спершу підходити до питання з технічного, а не з фінансового боку.

Для домогосподарства варто з'ясувати: скільки кіловат споживає будинок протягом доби, у які години припадає основне навантаження, яка дозволена потужність приєднання за технічними умовами, чи є в будинку трифазне підключення. Окремо важливо врахувати, чи є газове опалення: якщо газу немає і взимку будинок опалюється електрикою, потреба у потужності суттєво зростає. За словами Дюрдя, у такому разі мінімальний комплект — три акумулятори та 15 кВт панелей, тоді як для газифікованого будинку достатньо 5 кВт батареї, 5 кВт інвертора та 6 кВт панелей.

Для малого бізнесу — магазину чи кав'ярні — логіка схожа, але є додаткові юридичні нюанси. Юридичні особи, які хочуть підключитися до мережі та продавати надлишки, не можуть генерувати в мережу більше, ніж 50% від власного споживання, — це обмеження активного споживача. Крім того, для бізнесу потрібен складніший пакет документів: проєкт, його узгодження з обленерго, встановлення відповідних лічильників та налаштування системи передачі даних.

Крок 3. Оцініть фізичні можливості для розміщення

Де будуть стояти панелі — на даху чи на землі — питання не лише естетики, а й ефективності та юридичної чистоти проєкту. Якщо йдеться про підключення до мережі та роботу за "зеленим" тарифом, то за законом панелі мають встановлюватися на покрівлі несучої конструкції, оформленої технічним паспортом.

При оцінці покрівлі варто врахувати орієнтацію: найбільшу генерацію дає південний напрямок, захід і схід — на 15% менше. Оптимальний кут нахилу для України — 26–28 градусів. Якщо покрівля шиферна, особливо стара, варто замінити її до монтажу, оскільки шифер може почати руйнуватися як під час встановлення, так і в процесі експлуатації.

Крок 4. Визначте бюджет і схему фінансування

Вартість домашньої СЕС може суттєво відрізнятися залежно від запиту типового клієнта. Дюрдь зазначає, що при будівництві домашньої СЕС можна вкластися в бюджет $3–4 тис., а можна і $10–15 тис.

А CEO YASNO Сергій Коваленко каже, шо вартісь сонячної станції орієнтовно складає $500–700 за 1 кВт встановленої потужності, хоча фінальна цифра залежить від конфігурації системи, складності монтажу та типу обладнання. Важливо також закласти в бюджет приховані витрати: якщо будинок підключений однофазно, а для СЕС потрібне трифазне підключення, вартість нового приєднання може скласти 4 тисячі гривень за кВт плюс до 10 тисяч гривень за новий лічильник.

Якщо власних коштів бракує, можна скористатися банківськими програмами фінансування — зараз їх чимало. Однак варто розуміти, що банк ретельно перевіряє кредитну історію позичальника. Тож, навіть дрібний забутий штраф, який потрапив на виконавче провадження, або статус у "Резерв+" можуть стати підставою для відмови.

Крок 5. Оберіть підрядника та підпишіть договір

Це один із найважливіших кроків. Офіційно зареєстрована компанія з юридичною адресою, рахунками в банку та кількома роками на ринку — принципово інша ситуація, ніж монтажна бригада або ФОП, який нещодавно змінив нішу. У першому випадку у вас є реальні інструменти впливу у разі проблем. У другому — телефон може просто перестати відповідати.

Насамперед варто звертати увагу на досвід, сертифікацію, якість обладнання та приклади вже реалізованих проєктів. СЕС – це довгострокова інвестиція, тому важливо, щоб станція була змонтована технічно правильно, безпечно і з урахуванням усіх вимог до експлуатації. Сергій Коваленко CEO YASNO

Договір має містити повний перелік обладнання із зазначенням виробника, моделі та характеристик, чіткі терміни виконання робіт і окремо прописані умови гарантії інсталятора на монтажні роботи — це не те саме, що гарантія виробника на обладнання. Також варто окремо прописати умови сервісного обслуговування: хто і в які терміни реагує на звернення та що відбувається у разі виходу обладнання з ладу.

Підрядник зобов'язаний надати або допомогти оформити пакет документів для легальної роботи станції: технічні умови на підключення, акт виконаних робіт, паспорти на обладнання та документи для оформлення двонаправленого лічильника. Для юридичних осіб перелік ширший, оскільки додається проєктна документація та погодження з обленерго.

Крок 6. Підключення до мережі та оформлення документів

Якщо ви плануєте продавати надлишки електроенергії або працювати в режимі активного споживача, підрядник має встановити двонаправлений лічильник і допомогти оформити відповідні документи. Для домогосподарств це відносно простий процес; для юридичних осіб — складніший, з узгодженням АСКУ та проєктною документацією.

Що важливо зробити до того, як прийде монтажна бригада

Більшість проблем із СЕС виникають не під час монтажу і навіть не в процесі експлуатації — вони закладаються ще на етапі підготовки, коли власник не приділив достатньо уваги деталям.

Перш за все, варто чітко зрозуміти, яке обладнання вже є в будинку чи на об'єкті і яке може з'явитися в майбутньому. Це критично важливо для правильного підбору інвертора.

Є ситуації, коли клієнт хоче найпростішу однофазну станцію, бо вона найдешевша. Ми ставимо однофазний інвертор, але потім випливає, що в нього є трифазне обладнання — наприклад, помпа, яка взагалі не працює на однофазному Сергій Дюрдь Комерційний директор Proso Energy

Ще одною пасткою можуть стати пускові струми: під час відключення і наступного ввімкнення світла всі прилади одночасно переходять у режим тестування. Наприклад, власник будинку може думати, що для роботи всіх приладів достатньо 5 кВт, але після включення прилади беруть 10–12 кВт. Тому ще до замовлення проєкту варто скористатися калькуляторами споживання і порахувати не лише штатне, а й пікове навантаження.

Якщо власник планує розширювати систему в майбутньому — додавати панелі чи батареї, — це варто продумати заздалегідь і відразу закладати в проєкт.

Іноді замовники думають: зараз поставлю 10 кВт, потім ще 10 додам. Але не уявляють, як це виглядатиме на практиці. Починають розставляти панелі, а потім виявляється, що в інвертора вже немає вільних входів. Треба було одразу брати інвертор на чотири вводи Денис Косой CEO ETL Group

Окремий момент для тих, хто вже має стару СЕС і хоче її модернізувати. Так, апгрейд старого обладнання нерідко технічно неможливий через несумісність з сучасними системами. У таких випадках простіше продати наявне обладнання та побудувати нову станцію з нуля.

Для бізнесу на підготовчому етапі варто також заздалегідь розібратися з документами: дізнатися, яке підключення є на об'єкті, чи потрібне нове погодження з обленерго, чи є технічний паспорт на будівлю. Ці питання можуть суттєво вплинути як на бюджет, так і на терміни реалізації проєкту.

Типові помилки: де найчастіше помиляються замовники

Помилки при встановленні СЕС рідко бувають очевидними одразу — більшість із них проявляються через місяці або навіть роки після монтажу. До того моменту підрядник може вже бути недоступним, а виправлення чужих таких помилок обходиться дорожче, ніж первинна якісна установка. Ось найпоширеніші пастки, в які потрапляють замовники.

Помилка 1. Обрати підрядника лише за ціною

Це найпоширеніша і найдорожча помилка. До досвідчених інсталяторів регулярно звертаються клієнти, яким хтось поставив дешеву систему — і вона або не працює належним чином, або взагалі становить небезпеку. За словами Косого, були випадки, коли неправильно підключений кабель міг причинити пожежу.

Дешева ціна майже завжди означає економію на обладнанні або монтажі. Косой застерігає: якщо підрядник працює виключно з найдешевшим і невідомим обладнанням, його мета — не оптимальне рішення для клієнта, а просто мінімальна собівартість. Така станція, швидше за все, довго не прослужить.

Помилка 2. Не перевірити підрядника

Перед підписанням договору варто: перевірити, скільки компанія працює на ринку; переглянути реальні відгуки та референс-лист реалізованих проєктів; попросити контакти клієнтів і поспілкуватися з ними безпосередньо; переконатися, що компанія офіційно зареєстрована і має юридичну адресу.

Окремо варто звернути увагу на наявність власного сервісу. Різниця між гарантією виробника і сервісом інсталятора принципова: перша означає, що у разі поломки ви самі знімаєте обладнання, самі відправляєте в сервісний центр і самі чекаєте. Друга — що компанія приїде, замінить обладнання і самостійно вирішуватиме питання з виробником. У ситуації блекауту ця різниця може бути критичною.

Помилка 3. Неправильний підбір обладнання

Типова схема недобросовісного монтажу: ставляться нові потужні панелі (700–750 Вт), але до них підключається старий інвертор, розрахований на інший ампераж. Результат — вхід інвертора згоряє, або один стринг просто не працює. Косой пояснює: деякі підрядники ставлять нові потужні панелі, але економлять на інверторі — беруть старий, який просто не розрахований на таке навантаження. У підсумку інвертор або згоряє, або частина панелей взагалі не працює.

Іншою небезпекою є економія на розподільній шафі. Якщо три фази заведено на один дешевий автомат у маленькій пластиковій коробці з алюмінієвим кабелем, у спеку при хорошій генерації система може просто загорітися, причому ще до того, як автомат встигне спрацювати.

Помилка 4. Ігнорувати юридичний аспект

Особливо актуально для "зеленого" тарифу. Частина інсталяторів оформлює документи через так звані "сірі" схеми і система начебто працює. Але ризик залишається: інший інспектор може скасувати тариф. Якщо власник розраховує експлуатувати станцію щонайменше 15 років, краще одразу робити все за законом, щоб у разі змін у законодавстві можна було спокійно замінити окремі компоненти без ризику втратити легальний статус об'єкта.

Що робити, щоб СЕС служила довше та ефективніше

Коваленко зазначає, що СЕС не потребує щоденної уваги власника, але регулярна професійна перевірка є обов'язковою. Це дозволяє підтримувати ефективність станції, продовжити строк її служби та мінімізувати ризик аварійних ситуацій.

Під час таких перевірок варто контролювати стан контактів, справність обладнання та відповідність реальних характеристик задекларованим у технічній документації.

Корисним інструментом є тепловізійний огляд: він виявляє потенційні пошкодження та проблеми, які при звичайному огляді непомітні.

Дюрдь додає, що при встановленні СЕС варто підключити її до мережі та налаштувати "зелений тариф" або режим активного споживача, навіть якщо спочатку це не було пріоритетом. Поки власника немає вдома, сонце генерує максимум і якщо система не підключена до мережі, ця енергія просто втрачається.

Крім того, важливим є моніторинг роботи станції у реальному часі. Більшість сучасних інверторів і систем управління мають мобільні додатки, які дозволяють бачити поточну генерацію, споживання та стан батарей. Регулярний перегляд цих даних дозволяє вчасно помітити проблему. Наприклад, якщо одна з груп панелей раптом почала генерувати значно менше — це сигнал, що щось пішло не так: можливо, пошкоджена панель або є проблема з підключенням.

Нарешті, варто заздалегідь домовитися з підрядником про умови сервісного обслуговування та зрозуміти, хто і як реагуватиме у разі аварійної ситуації. Це особливо важливо в умовах блекаутів, щоб система не вийшла з ладу тоді, вона найбільше потрібна.