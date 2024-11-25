Кто заменит соучредителя платформы Prometheus в Раде: ЦИК принял решение

Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко, который баллотировался в Верховную Раду в 2019 году под №24 в списке партии "Голос", не получившим депутатского мандата.

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Как говорится в сообщении Центризбиркома, решение принято с учетом поступившего от Примаченко заявления об отказе от мандата. Следующим за ним под №25 был бывший первый заместитель министра экономики (2019-2020) Павел Кухта, однако тот свою регистрацию кандидатом давно отменил.

Соответственно, комиссия признала избранным следующего по очередности (№26) кандидата от "Голоса" — Тамилу Ташеву, которая с 25 апреля 2022 года занимает должность постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

До этого она с 25 октября 2019 года была заместительницей представителя (им был Антон Кориневич). Также Ташева была в 2018-2023 годах членом правления международного фонда "Возрождение", основанного Джорджем Соросом.

Напомним, что сам Примаченко объяснил свой отказ от депутатства тем, что хочет оставаться CEO онлайн-платформы Prometheus, которая ныне активно работает над целым рядом стратегических образовательных проектов.

Примаченко должен был заменить в парламенте нардепа Олега Макарова, скончавшегося 29 октября в возрасте 59 лет. В Раде он был секретарем комитета по вопросам правовой политики. Ранее, в 2015-2019 годах Макаров был депутатом Киевского городского совета, где возглавлял комиссию по регламенту и депутатской этике.