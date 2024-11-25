Хто замінить співзасновника платформи Prometheus у Раді: ЦВК ухвалила рішення

Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка, який балотувався до Верховної Ради у 2019 році під №24 у списку партії "Голос", таким, що не набув депутатського мандата.

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Як ідеться у повідомленні Центрвиборчкому, рішення ухвалено з огляду на заяву про відмову від мандата, яка надійшла від Примаченка. Наступним за ним під №25 був колишній перший заступник міністра економіки (2019-2020) Павло Кухта, однак свою реєстрацію кандидатом той давно скасував.

Відповідно, комісія визнала обраним наступного за черговістю (№26) кандидата від "Голосу" - Тамілу Ташеву, як з 25 квітня 2022 року обіймає посаду постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.

До цього вона з 25 жовтня 2019 року була заступницею представника (ним був Антон Кориневич). Також Ташева була в 2018-2023 роках членом правління міжнародного фонду "Відродження", заснованого Джорджем Соросом.

Нагадаємо, що сам Примаченко пояснив свою відмову від депутатства тим, що хоче залишатися CEO онлайн-платформи Prometheus, яка зараз активно працює над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів. На думку екскандидата в депутати, цим він "принесе більше користі".

Примаченко мав замінити у парламенті нардепа Олега Макарова, який помер 29 жовтня у віці 59 років. У Раді він був секретарем комітету з питань правової політики. Раніше ж, в 2015-2019 роках Макаров був депутатом Київської міської ради, де очолював комісію з регламенту й депутатської етики.