Meest запустил адресную доставку в еще 27 стран по всему миру

Почтово-логистическая компания Meest запустила доставку еще в 27 стран мира, говорится в ее сообщении. В частности, среди новых значатся даже Австралия и Новая Зеландия.

Введена доставка и в страны Субсахарской Африки - Нигерию, Кению, Танзанию, ЮАР, а также Эфиопию. Кроме того, она будет производиться в ряд арабских стран - Египет, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Кувейт.

В Азии компания теперь будет доставлять посылки в Японию, Китай, Гонконг, Сингапур, Индонезию, Индию, Пакистан и Шри-Ланку, а в Латинской Америке - в Мексику, Аргентину, Бразилию, Коста-Рику, Перу, Колумбию и Чили.

"Стратегия Meest - объединить весь мир благодаря качественным почтовым и логистическим сервисам, и мы уверенно идем к этой цели. Новый запуск - один из самых масштабных для нас за последние годы, и мы рады началу работы на рынках, являющихся лидерами в своих регионах", – отметил основатель и президент группы компаний Meest Ростислав Кисиль.

В перечисленные страны можно будет отправлять посылки весом до 20 кг. Сроки доставки будут составлять от 10 до 21 суток, а стоимость – от 1075 гривен. Доставка будет происходить адресно, к двери адресата. В целом благодаря Meest теперь можно доставить посылку более чем в 70 странах мира, включая США, Канаду и страны Европейского союза.

Чтобы отправить посылку, нужно предварительно создать отправку на сайте или в приложении, где указать получателя и способ оплаты, а далее принести ее в ближайшее отделение или вызвать курьера.

Напомним также, что ранее в этом году Meest запустил возможность отправки посылок в Польшу с доставкой не только курьером, но и в отделении или почтомате локального оператора - польской компании InPost. Доставку же в Польшу из украинских интернет-магазинов Meest запустил еще в ноябре.