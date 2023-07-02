Meest запустив адресну доставку в ще 27 країн по всьому світу

Поштово-логістична компанія Meest запустила доставку в ще 27 країн світу, йдеться у її повідомленні. Зокрема, серед нових напрямків значаться навіть Австралія та Нова Зеландія.

Запроваджено доставку й у країни Субсахарської Африки - Нігерію, Кенію, Танзанію, ПАР, а також Ефіопію. Крім того, вона буде здійснюватися в низку арабських країн - Єгипет, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію та Кувейт.

В Азії компанія тепер доставлятиме посилки в Японію, Китай, Гонконг, Сінгапур, Індонезію, Індію, Пакистан та Шрі-Ланка, а в Латинській Америці - в Мексику, Аргентину, Бразилію, Коста-Рику, Перу, Колумбію та Чилі.

"Стратегія Meest — об’єднати весь світ завдяки якісним поштовим та логістичним сервісам, і ми впевнено йдемо до цієї мети. Новий запуск — один з наймасштабніших для нас за останні роки, і ми раді початку роботи на ринках, що є лідерами у своїх регіонах", - зазначив засновник та президент групи компаній Meest Ростислав Кісіль.

До перелічених країн можна буде відправляти посилки вагою до 20 кг. Терміни доставки становитимуть від 10 до 21 доби, а вартість — від 1075 гривень. Доставка відбуватиметься адресно, до дверей адресату. Загалом завдяки Meest тепер можна доставити посилку у понад 70 країн світу, включно зі США, Канадою та країнами Європейського союзу.

Щоб відправити посилку, треба попередньо створити відправлення на сайті або в додатку, де зазначити одержувача та спосіб оплати, а далі принести пакунок у найближче відділення або викликати кур’єра.

Нагадаємо також, що раніше цього року Meest запустив можливість відправки посилок до Польщі з доставленням не тільки кур’єром, але й у відділенні чи поштоматі локального оператора - польської компанії InPost. Доставку ж до Польщі з українських інтернет-магазинів Meest запустив ще в листопаді.