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Meest запустив адресну доставку в ще 27 країн по всьому світу
Поштово-логістична компанія Meest запустила доставку в ще 27 країн світу, йдеться у її повідомленні. Зокрема, серед нових напрямків значаться навіть Австралія та Нова Зеландія.
Запроваджено доставку й у країни Субсахарської Африки - Нігерію, Кенію, Танзанію, ПАР, а також Ефіопію. Крім того, вона буде здійснюватися в низку арабських країн - Єгипет, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію та Кувейт.
В Азії компанія тепер доставлятиме посилки в Японію, Китай, Гонконг, Сінгапур, Індонезію, Індію, Пакистан та Шрі-Ланка, а в Латинській Америці - в Мексику, Аргентину, Бразилію, Коста-Рику, Перу, Колумбію та Чилі.
"Стратегія Meest — об’єднати весь світ завдяки якісним поштовим та логістичним сервісам, і ми впевнено йдемо до цієї мети. Новий запуск — один з наймасштабніших для нас за останні роки, і ми раді початку роботи на ринках, що є лідерами у своїх регіонах", - зазначив засновник та президент групи компаній Meest Ростислав Кісіль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До перелічених країн можна буде відправляти посилки вагою до 20 кг. Терміни доставки становитимуть від 10 до 21 доби, а вартість — від 1075 гривень. Доставка відбуватиметься адресно, до дверей адресату. Загалом завдяки Meest тепер можна доставити посилку у понад 70 країн світу, включно зі США, Канадою та країнами Європейського союзу.
Щоб відправити посилку, треба попередньо створити відправлення на сайті або в додатку, де зазначити одержувача та спосіб оплати, а далі принести пакунок у найближче відділення або викликати кур’єра.
Нагадаємо також, що раніше цього року Meest запустив можливість відправки посилок до Польщі з доставленням не тільки кур’єром, але й у відділенні чи поштоматі локального оператора - польської компанії InPost. Доставку ж до Польщі з українських інтернет-магазинів Meest запустив ще в листопаді.