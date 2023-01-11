На территории Софии Киевской открывается коворкинг: что предлагают

Национальный заповедник "София Киевская" с 16 января открывает платный коворкинг "Софит" в здании Консистории.

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Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

"Приглашаем фрилансеров или же небольшие команды до 20 человек; дизайнеров, программистов; маркетологов и специалистов других направлений — всех, кому нужно комфортное рабочее пространство, свобода и общение с единомышленниками", - говорится в сообщении.

Коворкинг будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу ул. Владимирская 24 . По случаю открытия 16 января первые два часа аренды рабочего места бесплатно, далее – 100 грн в час. Также есть возможность приобрести абонемент в неделю.

Предлагаются рабочие места в недавно отремонтированном помещении или отдельная комната для митингов. Также доступен высокоскоростной интернет; бесперебойное электроснабжение; укрытие; вода, кофе, чай; клининг и охрана.

Напомним, сеть супермаркетов "Сільпо" открыла первый автоковоркинг с бесперебойным интернетом в Киеве по ул. Мартовской, 12-А.