На території Софії Київської відкривається коворкінг: що пропонують

Національний заповідник "Софія Київська" з 16 січня відкриває платний коворкінг "Софіт" у будівлі Консисторії.

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Про це повідомляє пресслужба заповідник.

"Запрошуємо фрилансерів або ж невеликі команди до 20 осіб; дизайнерів, програмістів; маркетологів та фахівців інших напрямків — усіх, кому потрібен комфортний робочий простір, свобода, та спілкування з однодумцями", - йдеться у повідомленні.

Коворкінг буде працювати щобудня з 9.00 до 18.00 за адресою вул. Володимирська 24. З нагоди відкриття 16 січня перші дві години оренди робочого місця безкоштовно, далі - 100 грн за годину. Також є можливість придбати абонемент на тиждень.

Пропонуються робочі місця у нещодавно відремонтованому приміщенні або окрема кімната для мітингів. Також доступний швидкісний інтернет; безперебійне електропостачання; укриття; вода, кава, чай; клінінг та охорона.

Нагадаємо, мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила перший автоковоркінг з безперебійним інтернетом в Києві на вул. Березневій, 12-А.