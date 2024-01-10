НАПК внесло Subway в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что свыше 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ.

Кроме того, Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы Яндекс, сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами страны-агрессора.

Subway – одна из крупнейших сетей в мире по количеству заведений общепита. Она известна своими сэндвичами и салатами. Компания позиционирует себя как «здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду».

"Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России, финансируя убийства украинцев. Российская сеть Subway сейчас третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии", - отмечают в НАПК.

Subway работает в России более 20 лет, создала около 6000 рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.

"После начала полномасштабного вторжения компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в РФ. Так, кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения", - подчеркивают в НАПК.

Там добавляют, что особенностью бизнеса Subway есть то, что они работают по системе франчайзи, то есть существует большая сеть юридически обособленных лиц, работающих под брендом Subway, генерирующих доходы и уплачивающие налоги. В России франшизой сети Subway владеет компания Subway Russia Service Company с головным офисом в Санкт-Петербурге.

"Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в России. Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение", - отмечают в НАПК.

В ведомстве обращают внимание, что попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было.

Ранее НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень международных спонсоров войны. В марте 2022 года представители литовской Viciunai Group заявляли, что компания покинет российский рынок. Производитель не только не останавливает свои мощности в РФ, но и ищет новых работников и платит налоги в бюджет страны-агрессора.