Фастфуд, який дійсно вбиває: НАЗК внесло Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.

Крім того, Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

Subway - одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування. Вона відома своїми сендвічами, салатами та ролами. Компанія позиціонує себе як «здорову альтернативу традиційному фаст-фуду».

"Компанія заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, але продовжує працювати в Росії, фінансуючи вбивства українців. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великобританії та Німеччини", - наголошують в НАЗК.

Subway працює в Росії понад 20 років, створила близько 6 000 робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах.

"Після початку повномасштабного вторгнення, компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в РФ. Так, крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення", - підкреслюють в НАЗК.

Там додають, що особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У Росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

"Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману", - зауважують в НАЗК.

У відомстві звертають увагу на те, що спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.

Раніше НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни. У березні 2022 року представники литовської Viciunai Group заявляли, що компанія залишить російський ринок. Натомість виробник не тільки не зупиняє свої потужності у РФ, але й шукає нових працівників та сплачує податки до бюджету країни-агресора.