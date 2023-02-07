Новая почта открыла отделение с коворкингом в Киеве

Новая почта тестирует новый формат отделений в Киеве – сочетание грузового отделения с небольшим коворкингом для работы.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь в отделении Новой почты клиенты смогут отправлять и получать грузы до 1100 кг и поработать, даже если нет света.

Отделения и коворкинг оборудованы генераторами и бесперебойной интернет-связью, поэтому могут работать без электроэнергии длительное время. Для всех посетителей доступны бесплатный Wi-Fi, кофемашина и установлены зарядные станции, позволяющие подзаряжать одновременно несколько электронных устройств.

Рабочая зона коворкинга рассчитана на 8 рабочих мест.

Кроме рабочих мест, в помещении установлена мягкая мебель и детский уголок.

Компания планирует масштабировать этот проект и запустить такие коворкинги в других городах страны.

Отделение-коворкинг №2 находится в Киеве, ул. Богатырская, 11 и работает каждый день. В будни с 08:00 до 21:00, а в выходные дни – с 09:00 до 18:00.

Напомним, что Новая почта открыла грузовое отделение в Варшаве.