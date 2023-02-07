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Нова пошта відкрила відділення із коворкінгом у Києві
Нова пошта тестує новий формат відділень у Києві - поєднання вантажного відділення із невеликим коворкінгом для роботи.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Тепер у відділенні Новвої пошти клієнти зможуть відправляти і отримувати вантажі до 1100 кг та попрацювати, навіть коли немає світла.
Відділення та коворкінг обладнані генераторами та безперебійним інтернет-зв’язком, тому може працювати без електроенергії тривалий час. Для усіх відвідувачів доступний безкоштовний Wi-Fi, кавомашина та встановлено зарядні станції, які дозволяють підзаряджати одночасно декілька електронних пристроїв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Робоча зона коворкінгу розрахована на 8 робочих місць.
Окрім робочих місць, у приміщенні встановлено м’які меблі та дитячий куточок.
Компанія планує масштабувати цей проєкт і запустити такі коворкінги у інших містах країни.
Відділення-коворкінг № 2 знаходиться у Києві, вул. Богатирська, 11 та працює щодня. У будні з 08:00 до 21:00, а у вихідні дні - з 09:00 до 18:00.
Нагадаємо, що Нова пошта відкрила вантажне відділення у Варшаві.