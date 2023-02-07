Нова пошта відкрила відділення із коворкінгом у Києві

Нова пошта тестує новий формат відділень у Києві - поєднання вантажного відділення із невеликим коворкінгом для роботи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила прес-служба компанії.

Тепер у відділенні Новвої пошти клієнти зможуть відправляти і отримувати вантажі до 1100 кг та попрацювати, навіть коли немає світла.

Відділення та коворкінг обладнані генераторами та безперебійним інтернет-зв’язком, тому може працювати без електроенергії тривалий час. Для усіх відвідувачів доступний безкоштовний Wi-Fi, кавомашина та встановлено зарядні станції, які дозволяють підзаряджати одночасно декілька електронних пристроїв.

Робоча зона коворкінгу розрахована на 8 робочих місць.

Окрім робочих місць, у приміщенні встановлено м’які меблі та дитячий куточок.

Компанія планує масштабувати цей проєкт і запустити такі коворкінги у інших містах країни.

Відділення-коворкінг № 2 знаходиться у Києві, вул. Богатирська, 11 та працює щодня. У будні з 08:00 до 21:00, а у вихідні дні - з 09:00 до 18:00.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила вантажне відділення у Варшаві.