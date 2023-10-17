О преодолении вызовов большой войны и помощи армии на десятки миллионов: Николай Щербина, СЕО сети аптек "АНЦ"

Сеть аптек "АНЦ" стала лидером рейтинга "Топ-10 аптек Киева", который мы проводили среди крупнейших игроков рынка. Редакция Delo.ua поздравила победителя и пообщалась с СЕО группы компаний "АНЦ" Николаем Щербиной.

— Как показали наши данные, АНЦ является сетью с наибольшим количеством отделений в Киеве. До полномасштабной войны их было больше?

До полномасштабной войны их было меньше, а именно 140 аптек. Больше их сейчас. Ведь мы растем, несмотря на все вызовы. Практически каждый день мы открываем новые аптеки по всей территории Украины и стараемся максимально быстро ремонтировать поврежденные. Как, например, произошло с нашей аптекой в Киеве во время последних обстрелов.

— Как бы вы описали то, что происходит с аптечным рынком сегодня?

Он гораздо быстрее становится современным, более пластичным. Чтобы удержаться в игре, необходимо не просто реагировать на изменения. Нужно их предусматривать и иметь несколько ответных действий.

Рынок говорит, что все равно важно быть современной, технологической аптекой и предложить клиенту максимально комфортные условия выбора механик коммуникации, финансовых взаимодействий и выбора товарных предложений. Клиент не готов чем-то пренебрегать. Он хочет видеть все выгоды и удобства в одной аптеке. Кто это предлагает, тот остается на первом месте.

– Портрет вашего клиента?

У нас очень разные клиенты, и это я считаю подтверждает нашу лидерскую позицию. Чтобы не погружаться в цифры и категории скажу так, к нам заходят: молодые семьи, пожилые люди, спортсмены, молодежь. Все они имеют общую черту – они доверяют и всегда приходят в ту аптеку, где гарантировано могут приобрести необходимые качественные лекарства удобно, быстро и комфортно.

— Насколько сильно ощущается на аптечном бизнесе внутренняя миграция людей? Не приходилось ли релокировать какие-то отделения с Востока на Запад?

Действительно, на сегодняшний день уменьшение активных клиентов произошло по всей Украине. Уверен, что это история почти обо всем бизнесе. Но мы не делали и не планируем делать никаких релокаций. Миссия “АНЦ” – беспокоиться о здоровье всех украинцев, а не только там, где это удобно или где большое количество потребителей. Сегодня мы сохранили аптеки даже в таких городах, как Никополь, Марганец и Херсон. Там ведь до сих пор живут люди, а это значит, что мы обязаны сохранить доступ к лекарствам и медицинским товарам.

Мы активно внедряем нашу стратегию развития и действительно стали больше новых аптек открывать на западе Украины. Ранее по количеству аптек у нас преобладали юго-восточные регионы. Поэтому наша стратегия направлена на выравнивание баланса и равномерного представления АНЦ по всей территории Украины.

— Какой самый большой вызов был для компании с начала полномасштабного вторжения?

Война принесла новейшие вызовы. Помимо всех ограничений мы получили дефицит в ресурсах. Как и для многих бизнесов и людей, вызовом стали блекауты. Аптека зависит от наличия электричества. Обработка заказов, расчеты, холодильники для специального хранения лекарства, освещение помещений, функционирование аптечных роботов, коммуникация – все связано с необходимостью иметь электрический ток.

IТ-активы стали важными для обеспечения скорости обслуживания, доступности во всех каналах для клиента, даже при отсутствии электроснабжения. Это дало толчок для развития программ помощи, интеграций с государственными интернет-платформами – Дія и EHealth. Мы внедрили отпуск лекарств в аптеках при отсутствии света и интернет-связи с помощью мобильного приложения. Я считаю мы прошли это испытание на самом высоком уровне. Это была победа всей команды, маленькие подвиги великих людей.

Нам удалось совместить опыт аптечного менеджмента из прошлого, осведомленность технологий современности и креативные подходы к решению различных проблем. Также помогла наша быстрая реакция на проблему, которая позволила закупить и обеспечить генераторами все объекты. В результате аптеки светили людям, давая понимание, что мы работаем, и они имеют необходимый и ожидаемый доступ к лекарствам. Заказы принимались, расчеты велись.

- Какие нововведения удалось реализовать в последнее время?

Последнее новшество происходит сейчас. После пилотного испытания мы внедряем в работу "Ликоматы АНЦ". Это первая в Украине автоматизированная система выдачи и оплаты онлайн-заказов. Как почтомат, только в аптеке.

Она позволяет клиентам забирать заказы без очередей в удобное время. До этого мы внедрили возможность расчета по заказу в аптеках с помощью криптокошелька с использованием технологии Binance Pay. А еще интегрировали сервис Дія. Подпись во внутреннюю систему работы с персоналом. Учитывая, что АНЦ – это современная и технологическая аптека, мы стараемся удерживать позицию первого шага в развитии и инновациях Украинского фармацевтического ритейла. АНЦ остается до сих пор единственными представителями фармы, внедрившими технологию роботизированных аптек, что позволило упростить и ускорить отпуск лекарства на 30%.

— Вы очень плотно работаете с благотворительными фондами – расскажите о проектах, которыми гордитесь больше всего? Возможно, есть проекты, которые уже можно анонсировать?

С первых дней полномасштабного вторжения аптечный холдинг АНЦ поддержал инициативы разных направлений и организаторов. "Длинные руки ТРО" - проект от фонда компетентной помощи армии "Повернись Живим" по обеспечению всех подразделений ТРО современным минометным вооружением и помощь в развитии киберсил ВСУ. "Забота о несокрушимых" - инициатива БФ "Вместе для Украины" направлена на закупку лекарств и тактической медицины для ВСУ. Проект собственного производства холдинга АНЦ по обеспечению военных буржуйками и булерьянами. Поддержали проект официальной фандрейзинговой платформы UNITED24? который направлен на создание флотилии дронов-камикадзе для ГУР.

Реализовали разнообразны собственные и партнерские проекты по обеспечению ВСУ автомобилями, квадрокоптерами, тепловизорами, пошивом одежды, системами защиты и разведки, оборудованием, которое помогает спасать жизнь. Мы продолжаем наши проекты помощи, ищем, где можем быть полезными и стараемся откликнуться на каждый запрос. В конце концов, сеть аптек "АНЦ" - аптеки, где беспокоятся обо всех больших и малых.

— Многие ли сотрудники АНЦ защищают Украину в армии? Чем вы им помогаете?

На сегодняшний день в ряды Вооруженных Сил Украины присоединились 74 работника. Мы стараемся постоянно поддерживать связь с каждым из них и их семьями. Конечно, взяли, так сказать, шефство над их подразделениями. Обычно помогаем лекарствами, аптечками – это очень важно и всегда пользуется спросом у наших бойцов. В холодное время года беспокоимся о тепле и обеспечиваем места их дислокации буржуйками собственного производства "АНЦ". Кстати, это производство – наша гордость и практическая демонстрация, как производство может измениться для победы. До войны мы производили авторские сувениры для наших аптек. С началом войны, на базе собственного производства запустили проект по изготовлению и обеспечению фронта буржуйками и булерьянами.

— Расскажите, пожалуйста, о гуманитарной помощи на деоккупированных и прифронтовых территориях? В чем это проявляется?

Гуманитарное направление помощи мы начали с помощью нашим защитникам и защитницам. За все время было собрано и передано более 2000 продуктовых наборов для семей, вынужденно покинувших свои дома и 100 наборов для женщин с травмой спинного мозга, которые находятся на оккупированных территориях. Более 1000 упаковок лекарств для жителей Славянска, Святогорска и Харьковской области. Поддержали проекты БФ Сергея Притулы: "NEST" – строительство мобильных домиков для семей, дома которых были полностью разрушены в результате обстрелов российской армии и общее гуманитарное направление помощи населению на деоккупированных территориях. Мгновенно откликнулись на катастрофу, вызванную подрывом страной-террористом россией Каховской ГЭС, поддержав проект "Поможем спасателям" в партнерстве с глобальной инициативой поддержку Украины "United24".