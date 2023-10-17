Про подолання викликів великої війни й допомогу армії на десятки мільйонів: Микола Щербина, СЕО мережі аптек "АНЦ"

Мережа аптек “АНЦ” стала лідером рейтингу “ТОП-10 аптек Києва”, який ми проводили серед найбільших гравців ринку. Редакція Delo.ua привітала переможця та поспілкувалась з СЕО групи компаній “АНЦ”, Миколою Щербиною.

— Як показали наші дані АНЦ є мережею з найбільшою кількістю відділень в Києві. До повномасштабної війни їх було більше?

До повномасштабної війни їх було менше, а саме 140 аптек. Більше їх зараз. Адже ми зростаємо попри усі виклики. Майже кожен день ми відкриваємо нові аптеки по всій території України та намагаємось максимально швидко ремонтувати пошкоджені. Як, наприклад, трапилось з нашою аптекою в Києві під час останніх обстрілів.

— Як би ви описали те, що відбувається з аптечним ринком сьогодні?

Він набагато швидше стає сучасним, більш пластичним. Щоб втриматись в грі необхідно не просто реагувати на зміни. Потрібно їх передбачати та мати декілька варіантів дій у відповідь.

Ринок каже, що однаково важливо бути сучасною, технологічною аптекою та запропонувати клієнту максимально комфортні умови вибору механік комунікації, фінансових взаємодій та вибору товарних пропозицій. Клієнт не готовий чимось нехтувати. Він хоче бачити усі зиски та зручності в одній аптеці. Хто це пропонує, той залишається на першому місці.

— Портрет вашого клієнта?

У нас дуже різні клієнти, і це я вважаю підтверджує нашу лідерську позицію. Щоб не занурюватись у цифри та категорії скажу так, до нас заходять: молоді сім’ї, люди похилого віку, спортсмени, молодь. В усіх них є спільна риса – вони довіряють та завжди приходять в ту аптеку, де гарантовано можуть придбати необхідні якісні ліки зручно, швидко та комфортно.

— Наскільки сильно відчувається на аптечному бізнесі внутрішня міграція людей? Не доводилось релокувати якісь відділення зі Сходу на Захід?

Дійсно, на сьогодні зменшення активних клієнтів відбулося по всій Україні. Впевнений, що це історія майже про весь бізнес. Але ми не робили та не плануємо робити ніяких релокацій. Місія “АНЦ” – турбуватися про здоров’я усіх Українців, а не тільки там, де це зручно або де велика кількість споживачів. На сьогодні ми зберегли аптеки навіть в таких містах, як Нікополь, Марганець та Херсон. Адже там досі живуть люди, а це значить, що ми зобов’язані зберегти доступ до ліків та медичних товарів. Ми активно впроваджуємо нашу стратегію розвитку та дійсно стали більше нових аптек відкривати на заході України. Раніше, за кількістю аптек, в нас переважали південно-східні регіони. Тож наша стратегія спрямована на вирівнювання балансу та рівномірного представлення “АНЦ” по всій території України.

— Який найбільший виклик був для компанії з початку повномасштабного вторгнення?

Війна принесла нові виклики. Крім всіх обмежень, ми отримали дефіцит у ресурсах. Як і для багатьох бізнесів та людей, викликом стали – блекаути. Аптека залежить від наявності електрики. Обробка замовлень, розрахунки, холодильники для спеціального зберігання ліків, освітлення приміщень, функціонування аптечних роботів, комунікація – все пов’язано з необхідністю мати електричний струм.

ІТ-активи стали важливими для забезпечення швидкості обслуговування, доступності у всіх каналах для клієнта, навіть за умови відсутності електропостачання. Це дало поштовх для розвитку програм допомоги, інтеграцій з державними інтернет-платформами — Дія та EHealth. Ми впровадили відпуск ліків в аптеках за умов відсутності, світла та інтернет-зв’язку за допомогою мобільного застосунку. Я вважаю ми пройшли це випробування на найвищому рівні. Це була перемога всієї команди, маленькі подвиги великих людей.

Нам вдалося поєднати досвід аптечного менеджменту з минулого, обізнаність технологій сучасності та креативні підходи до розв’язання різноманітних проблем. Також допомогла наша швидка реакція на проблему, що дозволило закупити та забезпечити генераторами усі об’єкти. В результаті аптеки світили людям, даючи розуміння що ми працюємо і вони мають доступ необхідний та очікуваний доступ до ліків. Замовлення приймались, розрахунки велись.

— Які нововведення вдалося реалізувати останнім часом?

Останнє нововведення відбувається зараз. Після пілотного випробування ми впроваджуємо в роботу “Лікомати АНЦ”. Це перша в Україні автоматизована система видачі та оплати онлайн замовлень. Як поштомат, тільки в аптеці. Вона дозволяє клієнтам забирати замовлення без черг у зручний час. До цього ми впровадили можливість розрахунку за замовлення в аптеках за допомогою криптогаманця з використанням технології Binance Pay.

А ще інтегрували сервіс Дія.Підпис у внутрішню систему роботи з персоналом. Враховуючи, що АНЦ – це сучасна та технологічна аптека, ми намагаємось утримувати позицію ”першого кроку” в розвитку та інноваціях Українського фармацевтичного ритейлу. АНЦ залишається досі єдиними представниками фарми, що впровадили технологію роботизованих аптек, це дозволило спростити та прискорити відпуск ліків на 30%.

— Ви дуже щільно працюєте з благодійними фондами - розкажіть про проєкти якими пишаєтеся найбільше? Можливо є проєкти які вже можна анонсувати?

З перших днів повномасштабного вторгнення аптечний холдинг АНЦ підтримав ініціативи різних напрямків та організаторів. “Довгі руки ТРО” – проєкт від фонду компетентної допомоги армії “Повернись Живим” по забезпеченню всіх підрозділів ТРО сучасним мінометним озброєнням та допомогу у розвитку кіберсил ЗСУ. “Турбота про незламних” – ініціатива БФ “Разом для України” спрямована на закупку ліків та тактичної медицини для ЗСУ. Проєкт власного виробництва холдингу АНЦ по забезпеченню військових буржуйками та булер’янами. Підтримали проєкт офіційної фандрейзингової платформи UNITED24 спрямований на створення флотилії дронів-камікадзе для ГУР. Різноманітні власні та партнерські проєкти з забезпечення ЗСУ автомобілями, квадрокоптерами, тепловізорами, пошиття одягу, системами захисту та розвідки, обладнанням, яке допомагає рятувати життя. Ми продовжуємо наші проєкти допомоги, шукаємо де можемо бути корисними та намагаємось відгукнутись на кожен запит. Зрештою, мережа аптек “АНЦ” – аптеки, де турбуються про всіх великих та малих.

— Чи багато співробітників АНЦ захищають Україну у війську? Чим ви їм допомагаєте?

На сьогодні до лав Збройних Сил України долучилися 74 працівники. Ми намагаємося постійно підтримувати зв’язок з кожним з них та їхніми сім’ями. Звісно, що взяли, так би мовити, шефство над їхніми підрозділами. Зазвичай допомагаємо ліками, аптечками – це вкрай важливо та завжди у попиті наших бійців. У холодну пору року турбуємось про тепло та забезпечуємо місця їх дислокації буржуйками власного виробництва “АНЦ”. До речі, це виробництво наша гордість та практична демонстрація, як виробництво може змінитись для перемоги. До війни ми виробляли авторські роботи для наших аптек. З початком війни, на базі власного виробництва запустили проєкт з виготовлення та забезпеченню фронту буржуйками та булер’янами.

— Розкажіть будь ласка про гуманітарну допомогу на деокупованих і прифронтових територіях? В чому це виражено?

Гуманітарний напрямок допомоги ми розпочали разом з допомогою нашим захисникам та захисницям. За весь час було зібрано та передано понад 2000 продуктових наборів для сімей, що вимушено покинули свої домівки та 100 наборів для жінок із травмою спинного мозку, які перебувають на окупованих територіях. Більше ніж 1000 упаковок ліків для мешканців Слов’янська, Святогірська та Харківської області. Підтримали проєкти БФ Сергія Притули: “NEST” – будівництво мобільних будиночків для родин, будинки яких було повністю зруйновано внаслідок обстрілів російської армії та загальний гуманітарний напрямок допомоги населенню на деокупованих територіях. Миттєво відгукнулись на катастрофу спричинену підривом країною-терористом росією Каховської ГЕС, підтримавши проєкт “Допоможемо рятувальникам” у партнерстві з глобальною ініціативою підтримку України “United24”.