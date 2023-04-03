"Париматч Украина" сократила 80% сотрудников компании

Гемблинговая компания "Париматч Украина" провела масштабные сокращения. Об этом сообщили ain со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, уволили 750 человек из GR8 Tech (IT-компания из орбиты гемблингового холдинга Parimatch). Сократили также 80% команды "Париматч Украина" – это около 350 человек.

По плану, компания GR8 Tech сократит часть команд, занимавшихся обслуживанием и реализацией проектов, нацеленных на игрока – финального пользователя продуктов компании. Также сокращение коснется позиций, которые не актуальны в настоящее время и в долгосрочной перспективе, например, сервис поддержки клиентов Parimatch - ранее сообщало издание Forbes .

Президент Украины Владимир Зеленский указом №145/2023 ввел в действие решение СНБО от 10 марта 2023 года о санкциях против физических и юридических лиц, в том числе ряда компаний из сферы игорного бизнеса из России и Украины. Основная причина санкций – сотрудничество с россиянами и уклонение от налогов. В списке оказался самый крупный местный оператор Parimatch. Санкции введены на 50 лет.

В Parimatch заявили, что из-за широкомасштабного вторжения РФ в Украину отозвал свой бренд и франшизу из России. Также компания ввела запрет на использование бренда в любых формах и видах России.

Ранее журналист-расследователь заявлял, что в Украине продолжают работать известные международные бренды, не вышедшие с российского рынка. налоги в России