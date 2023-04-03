“Паріматч Україна” скоротила 80% співробітників компанії

Гемблінгова компанія “Паріматч Україна” провела масштабні скорочення. Про це повідомили ain.ua з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, звільнили 750 людей з GR8 Tech (IT-компанія із орбіти гемблінгового холдингу Parimatch). Скоротили також 80% команди "Паріматч Україна" – це близько 350 людей.

За планом компанія GR8 Tech скоротить частину команд, що займалися обслуговуванням та реалізацією проєктів, націлених на гравця – фінального користувача продуктів компанії. Також скорочення торкнеться позицій, які не актуальні на цей час та у довгостроковій перспективі, наприклад, сервіс підтримки клієнтів Parimatch - раніше повідомляло видання Forbes.

Президент України Володимир Зеленський указом №145/2023 ввів у дію рішення РНБО від 10 березня 2023 року про санкції проти фізичних і юридичних осіб, зокрема низки компаній зі сфери грального бізнесу з Росії та з України. Основна причина санкцій - співпраця з росіянами та ухилення від податків. У списку виявився найбільший місцевий оператор Parimatch. Санкції запроваджено на 50 років.

У Parimatch заявили, що через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну відкликав свій бренд і франшизу з Росії. Також компанія ввела заборону на використання бренду в будь-яких формах та видах у Росії.

Раніше журналіст-розслідувач заявляв, що в Україні продовжують працювати відомі міжнародні бренди, які не вийшли із російського ринку.Такі компанії, як Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam та Lacoste продовжують працювати і сплачувати податки в Росії.