PepsiCo заявила о росте цен на свою продукцию в ближайшие месяцы

PepsiCo заявляет, что закуски и газированные напитки могут подорожать из-за низкого спроса со стороны потребителей.

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12 июля компания PepsiCo Inc повысила свой прогноз выручки на весь год и заявила, что может повысить цены в ближайшие месяцы, поскольку гигант по производству напитков не видит большого спроса на свои газированные напитки и снеки. Об этом пишет Reuters.

Вызванные пандемией сбои в глобальной цепочке поставок и рост цен на сырье вынудили PepsiCo, как и других производителей упакованных продуктов питания, повысить цены на свою продукцию, и некоторые ритейлеры выступили против этого повышения, сославшись на снижение потребительского спроса.

Тем не менее, финансовый директор PepsiCo Хью Джонстон сообщил агентству Reuters, что компания не заметила замедления спроса в ответ на повышение цен, которое в основном произошло в конце прошлого года, и что есть возможности для дальнейшего роста цен.

"В мире, где мы наблюдаем резкий рост цен на такие вещи, как растительное масло, зерновые и упаковка, я был бы удивлен, если бы в течение следующего года не произошло большего (роста цен)", — сказал Джонстон.

Джонстон добавил, что компания ведет переговоры с большинством ритейлеров о переносе повышения цен для потребителей.

По словам Джонстона, компания также стремится сократить расходы за счет более дешевой упаковки и более осторожного подхода к найму.

Во втором квартале PepsiCo зафиксировала расходы в размере $1,4 млрд, в основном связанные со списанием некоторых активов из-за российско-украинского конфликта.

Напомним, что PepsiСo намерена к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией.