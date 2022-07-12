PepsiCo заявила про зростання цін на свою продукцію протягом найближчих місяців

PepsiCo заявляє, що закуски та газовані напої можуть подорожчати через низький попит споживачів.

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12 липня компанія PepsiCo Inc підвищила свій прогноз виручки на весь рік і заявила, що може підвищити ціни протягом найближчих місяців, оскільки гігант із виробництва напоїв не бачить великого попиту на свої газовані напої та снеки. Про це пише Reuters.

Викликані пандемією збої в глобальному ланцюжку постачань і зростання цін на сировину змусили PepsiCo, як і інших виробників упакованих продуктів харчування, підвищити ціни на свою продукцію, і деякі рітейлери виступили проти цього підвищення, пославшись на зниження споживчого попиту.

Тим не менш, фінансовий директор PepsiCo Х'ю Джонстон повідомив агентству Reuters, що компанія не помітила уповільнення попиту у відповідь на підвищення цін, яке здебільшого відбулося наприкінці минулого року, і що є можливості для подальшого зростання цін.

"У світі, де ми спостерігаємо різке зростання цін на такі речі, як рослинна олія, зернові та упаковка, я був би здивований, якби протягом наступного року не сталося більшого (зростання цін)", - сказав Джонстон.

Джонстон додав, що компанія веде переговори з більшістю рітейлерів щодо перенесення підвищення цін для споживачів.

За словами Джонстона, компанія також прагне скоротити витрати за рахунок більш дешевої упаковки та більш обережного підходу до найму.

У другому кварталі PepsiCo зафіксувала витрати у розмірі $1,4 млрд, здебільшого пов'язані зі списанням деяких активів через російсько-український конфлікт.

Нагадаємо, що PepsiСo має намір до 2040 стати вуглецево-нейтральною компанією.