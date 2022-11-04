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Категория
Бизнес
Дата публикации

Почти половина объектов в Украине уже подключены к теплу - премьер

Почти половина объектов в Украине уже подключены к теплу - премьер

Украина накопила в подземных хранилищах 14,5 млрд кубов газа, этого достаточно для прохождения отопительного сезона. К теплу в стране уже подключили почти половину объектов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд кубов газа. Учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов хватит, чтобы пройти отопительный сезон", - отметил он.

Премьер сообщил, что по состоянию на 4 ноября почти половина объектов по всей Украине подключены к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

По его словам, в Киеве отапливается 78% зданий.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.