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Майже половина об’єктів в Україні вже підключені до тепла - премєр
Україна накопичила у підземних сховищах 14,5 млрд кубів газу, цього достатньо для проходження опалювального сезону. До тепла в країні вже підключили майже половину об’єктів.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", - зазначив він.
Прем’єр повідомив, що станом на 4 листопада, майже половина об’єктів по всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, у Києві наразі опалюється 78% будівель.
Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.