Майже половина об’єктів в Україні вже підключені до тепла - премєр

Україна накопичила у підземних сховищах 14,5 млрд кубів газу, цього достатньо для проходження опалювального сезону. До тепла в країні вже підключили майже половину об’єктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон", - зазначив він.

Прем’єр повідомив, що станом на 4 листопада, майже половина об’єктів по всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях.

За його словами, у Києві наразі опалюється 78% будівель.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.