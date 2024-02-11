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Бизнес
Дата публикации

Почти половину семейного бюджета украинцы тратят на еду

цены на продукты, супермаркет, продукты питания
Расходы на еду составляют 45% семейного бюджета украинцев. Фото: depositphotos.com

Коммунальные расходы и продукты питания составляют 80% семейного бюджета украинцев: расчеты экспертов.

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Больше всего средств из семейного бюджета украинцы тратят на еду. Статья расходов на продукты питания (включая алкоголь и табак) домохозяйства в среднем затягивает на 44,8%. Такие данные исследования за 2023 год обнародовала компания UTG во время пресс-конференции на тему "Актуальное состояние рынка торговой, офисной и жилой недвижимости Украины".

Вторая важная категория в структуре расходов, по подсчетам компании UTG, – это коммунальные платежи. Если в 2000-х оплата услуг ЖКХ составляла в семье 4-5%, сегодня на оплату коммунальных счетов уходит 18,5% бюджета семей. Услуги на здравоохранение составляют 4,9%, на транспорт – 4,3%, мобильную связь – 3,7%.

Фото 2 — Почти половину семейного бюджета украинцы тратят на еду
Инфографика: UTG

"Треть средств – 33,8% всех денег, которые зарабатывает семья в месяц, она тратит на то, чтобы поддерживать свое существование", – подчеркнул руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

То есть около 80% средств из семейного бюджета (45% плюс 33%), вымываются на продукты и поддержание своей жизнедеятельности. На все остальные расходы остается около 20%.

"На все другие товарные группы - это одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома, кафе\рестораны, путешествия - каждая семья тратит в среднем примерно 17%. Но если взять совокупный доход домохозяйств, то в абсолютных величинах это $84 или 2300 гривен в месяц. Это в свою очередь приводит к экономии, рационализации расходов, провоцирует отказ от покупки товаров не первой необходимости", - пояснил аналитик.

По его словам, благодаря таким изменениям в потребительских приоритетах, именно продуктовые магазины и супермаркеты сегодня генерируют половину денег в ритейле.

"Сегодня супермаркеты - это едва ли не единственный игрок, который может генерировать прогнозируемый товарооборот и поэтому едва ли не единственный оператор, который может платить достаточно высокие арендные ставки - 10-20% в зависимости от успешности ТРЦ", - подчеркнул Олийнык.

Больше данных – об арендных ставках, посещаемости ТРЦ, а также с чем связана запланированная модернизация действующих объектов, в обзоре Delo.ua Трансформация ТРЦ: торговая недвижимость в Украине переходит на режим "выживания".

Автор:
Леся Соловчук