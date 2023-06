"Почтовый Оскар": "Укрпочта" получила три награды престижной премии (ФОТО)

Акционерное общество "Укрпочта" получило три награды World Post and Parcel Award, являющиеся своеобразным "Оскаром" в почтовой индустрии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что компания была удостоена наград почетной премии в сфере почтовой и экспресс-доставки "World Post & Parcel Awards 2023" сразу в трех категориях: "Филателистическая кампания года", "Почтовый оператор" и в специальной номинации "Лидер отрасли".

В шорт-листе в номинации "Почтовый оператор", в которой "Укрпочта" одержала победу, также были заявлены Почта Катару (Qatar Post) и Бразилия (Correios – Brazil Post).

"Укрпочта" стала лучшей и в категории "Филателистическая кампания года".

"2022 год стал для украинской филателии годом перезагрузки, подъема и настоящего расцвета. Украинской филателией стали интересоваться не только внутри страны, но и в мире. Об украинских марках писали мировые медиа: CNN, The Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg и др. Почтовая марка "Русский военный корабль, иди..." представлена в экспозиции Смитсоновского почтового музея в Вашингтоне, а тираж почтового выпуска "Русский военный корабель… ВСЕ!" составил 5 млн экземпляров", - подчеркнули в компании.

Кроме того, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский получил отличие в специальной номинации премии "World Post & Parcel Awards 2023" - "Лидер отрасли". Этой наградой чествуют самых влиятельных профессионалов за успехи, весомые взносы, инновации и развитие в продвижении области почтовой и экспресс-доставки.

Как отметил Смелянский, эти награды являются результатом командной работы тысячи работников, работавших и продолжающих работать под обстрелами, со светом и без, на воде, в полях, на железнодорожных вокзалах или поездах.

"World Post & Parcel Awards" – это своеобразный "почтовый Оскар", авторитетнейшая отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки. В открытом конкурсе ежегодно принимают участие компании почтовой и экспресс-доставки и компании, создающие технологические решения по автоматизации и информационному обмену в почтово-логистической сфере.

Напомним также, что 25 мая вступил в силу новый закон о почтовой связи, поэтому "Укрпочта" вводит некоторые изменения. В частности, с 1 июля компания больше не будет пересылать такие посылки, как "бандерольки", которые нужно было оклеивать марками.