"Поштовий Оскар": "Укрпошта" отримала три нагороди престижної премії (ФОТО)

Акціонерне товариство "Укрпошта" отримало три нагороди World Post and Parcel Award, що є своєрідним "Оскаром" у поштовій індустрії.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що компанія була відзначена нагородами почесної премії у сфері поштової та експрес-доставки "World Post & Parcel Awards 2023" відразу в трьох категоріях: "Філателістична кампанія року", "Поштовий оператор" та в спеціальній номінації "Лідер галузі".

У шорт-листі в номінації "Поштовий оператор", в якій Укрпошта здобула перемогу, також були заявлені Пошта Катару (Qatar Post) та Пошта Бразилії (Correios – Brazil Post).

"Укрпошта" стала кращою і в категорії "Філателістична кампанія року".

"2022 рік став для української філателії роком перезавантаження, піднесення та справжнього розквіту. Українською філателією стали цікавитися не лише всередині країни, а й у світі. Про українські марки писали світові медіа: CNN, the Guardian, The Times, The Washington Post, Bloomberg та ін. Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді..." представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні. Екземпляри поштових марок України воєнного часу є в колекціях лідерів держав і глав міжнародних організацій, які відвідували Україну вподовж 2022 року. Тиражі поштових марок зросли до мільйонів. Так, лише тираж поштового випуску "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" склав 5 млн примірників", - підкреслили в компанії.

Крім того, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський отримав відзнаку в спеціальній номінації премії "World Post & Parcel Awards 2023" – "Лідер галузі". Цією нагородою вшановують найвпливовіших професіоналів за їх успіхи, вагомі внески, інновації та розвиток у просування галузі поштової та експрес-доставки.

Як наголосив Смілянський, ці нагороди є результатом командної роботи тисячі працівників, які працювали і продовжують працювати під обстрілами, зі світлом та без, на воді, в полях, на залізничних вокзалах чи потягах.

"World Post & Parcel Awards" – це своєрідний "поштовий Оскар", найавторитетніша галузева премія, яка 24-й рік поспіль відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки. У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштової та експрес-доставки і компанії, що створюють технологічні рішення для автоматизації й інформаційного обміну в поштово-логістичній сфері.

Нагадаємо також, що 25 травня вступив в силу новий закон про поштовий зв’язок, тому "Укрпошта" запроваджує деякі зміни. Зокрема, з 1 липня компанія більше не буде пересилати такі посилки як "бандерольки", які потрібно було обклеювати марками.