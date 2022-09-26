Пожаловаться БЭБ на коррупцию его сотрудников теперь можно через Telegram-бот

Бюро экономической безопасности добавило в свой Telegram-бот https://t.me/SaveEconomyBot отдельную функцию "Сообщить о коррупции". Как говорится в сообщении ведомства, сейчас кроме информации об экономических правонарушениях, через бот принимаются сообщения о вероятных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками БЭБ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Информация может быть сообщена как анонимно, так и с указанием авторства. Конфиденциальность информации и соблюдение прав и гарантий защиты обличителя, определенных законом о предотвращении коррупции, гарантируется.

Обязательному рассмотрению уполномоченным лицом БЭБ такая информация подлежит если она стала известна человеку в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением им службы или обучения или его участием в процедурах, обязательных для начала такой деятельности, прохождения службы или обучения, и если этот человек уверен в достоверности этой информации.

Также ее обязательно должны рассмотреть, если она содержит фактические данные, указывающие на возможное совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения или других нарушений закона о предотвращении коррупции, которые могут быть проверены.

Кроме того, сообщения также принимаются на электронный почтовый ящик [email protected] Более того, во время войны в указанный адрес можно сообщать информацию и о действиях диверсантов, коллаборантов, передвижении вражеских войск, активах лиц, причастных к российской агрессии, о случаях хищения гуманитарной помощи или злоупотреблений во время эвакуации населения.

"Эта информация может способствовать разоблачению коррупции, привлечению виновных лиц к ответственности, утверждению принципов доброчестности и даже спасению человеческой жизни", - указывают в БЭБ.

В свою очередь, в Telegram-бот по-прежнему можно сообщать об активах России или Беларуси, о фактах злоупотребления с бюджетными средствами, незаконных действиях с гуманитарной помощью, препятствовании бизнесу, незаконном обороте подакцизных товаров и других экономических правонарушениях.

Источник фото: ua.depositphotos.com