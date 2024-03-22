Правительство дало возможность релоцированным предприятиям пролонгировать свои кредиты

Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства" по представлению Минагрополитики, которое предусматривает пролонгирование кредитов релокированным предприятиям.

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Об этом сообщает Минреинтеграция.

Отмечается, что речь идет о предприятиях, получивших государственную поддержку по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Возможность пролонгировать кредиты предоставляется предприятиям, которые на 24 февраля 2022 года были размещены на:

территориях активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий);

территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определена дата завершения боевых действий);

временно оккупированных территориях (для которых не определена дата завершения временной оккупации).

"Это поможет релокированным предприятиям восстановиться и в будущем погасить пролонгированные кредиты. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса", - пояснили в Минреинтеграции.

Почти 8 тысяч предприятий переехали из-за войны в более безопасные регионы

По состоянию на ноябрь 2023 года 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

27% общего числа предприятий покинули Киев, на второй и третьей позиции Днепропетровщина (11%) и Донецкая область (8%).

Напомним, 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

Фото: ua.depositphotos.com