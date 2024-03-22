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Правительство дало возможность релоцированным предприятиям пролонгировать свои кредиты
Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства" по представлению Минагрополитики, которое предусматривает пролонгирование кредитов релокированным предприятиям.
Об этом сообщает Минреинтеграция.
Отмечается, что речь идет о предприятиях, получивших государственную поддержку по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
Возможность пролонгировать кредиты предоставляется предприятиям, которые на 24 февраля 2022 года были размещены на:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- территориях активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий);
- территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определена дата завершения боевых действий);
- временно оккупированных территориях (для которых не определена дата завершения временной оккупации).
"Это поможет релокированным предприятиям восстановиться и в будущем погасить пролонгированные кредиты. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса", - пояснили в Минреинтеграции.
Почти 8 тысяч предприятий переехали из-за войны в более безопасные регионы
По состоянию на ноябрь 2023 года 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.
27% общего числа предприятий покинули Киев, на второй и третьей позиции Днепропетровщина (11%) и Донецкая область (8%).
Напомним, 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.
К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.
Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.
Фото: ua.depositphotos.com