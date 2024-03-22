ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Бизнес
Дата публикации

Правительство дало возможность релоцированным предприятиям пролонгировать свои кредиты

Правительство дало возможность релоцированным предприятиям пролонгировать свои кредиты
Фото: Depositphotos

Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства" по представлению Минагрополитики, которое предусматривает пролонгирование кредитов релокированным предприятиям.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Отмечается, что речь идет о предприятиях, получивших государственную поддержку по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Возможность пролонгировать кредиты предоставляется предприятиям, которые на 24 февраля 2022 года были размещены на:

  • территориях активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий);
  • территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определена дата завершения боевых действий);
  • временно оккупированных территориях (для которых не определена дата завершения временной оккупации).

"Это поможет релокированным предприятиям восстановиться и в будущем погасить пролонгированные кредиты. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса", - пояснили в Минреинтеграции.

Почти 8 тысяч предприятий переехали из-за войны в более безопасные регионы

По состоянию на ноябрь 2023 года 7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации. 44% релокированных компаний представляют сферу оптовой торговли, стройки и недвижимости.

27% общего числа предприятий покинули Киев, на второй и третьей позиции Днепропетровщина (11%) и Донецкая область (8%).

Напомним, 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко