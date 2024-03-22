- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Уряд дав можливість релокованим підприємствам пролонгувати свої кредити
Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва" за поданням Мінагрополітики, яка передбачає пролонгування кредитів релокованим підприємствам.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Зазначається, що йдеться про підприємства, які отримали державну підтримку за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Можливість пролонгувати кредити надається підприємствам, які станом на 24 лютого 2022 року було розміщено на:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій);
- тимчасово окупованих територіях (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).
"Це допоможе релокованим підприємствам відновитися й у майбутньому погасити пролонговані кредити. А це, своєю чергою, сприятиме, розвитку малого та середнього бізнесу", - пояснили у Мінреінтеграції.
Майже 8 тисяч підприємств переїхали через війну у безпечніші регіони
Станом на листопад 2023 року 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості.
27% від загальної кількості підприємств покинули Київ, на другій і третій позиції Дніпропетровщина (11%) та Донеччина (8%).
Нагадаємо, 840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшись урядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.
До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.
Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.
Фото: ua.depositphotos.com