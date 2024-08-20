Президент Зеленский встретился в Кропивницком с предпринимателями: что обсуждали

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Об этом сообщили в Офисе президента.

Глава государства выразил благодарность всем воинам из этого региона и предприятиям, поддерживающим их своей работой.

"Это очень важно. Такова ценность вашего региона, его восстановление. Я сегодня вижу возобновление производства. Видим, что предприятия увеличивают количество рабочих мест", – сказал он.

Президент отметил, что Министерство экономики и предприниматели обсуждают программы поддержки бизнеса, и подчеркнул, что таких инициатив должно быть больше.

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, не менее 850 миллионов гривен в рамках всех программ политики "Сделано в Украине" предусмотрено правительством в поддержку производителей Кировоградской области.

"Сумма не является лимитом, ведь чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы поддержки, тем больше смогут получить", — заявила она.

Также в ОП сообщили, что на встрече с предпринимателями была обсуждена возможность привлечения украинских производителей к достройке Хмельницкой АЭС, программа частичной компенсации стоимости отечественной сельхозтехники и оборудования и развитие локализации производства инженерно-строительной техники.

Бизнес Кировоградщины продемонстрировал пример устойчивости

Как отметила министр экономики, бизнес Кировоградской области продемонстрировал хороший пример устойчивости.

Свириденко сообщила, что 94% предприятий промышленности возобновили работу и продолжают работать. Добывающая промышленность, отрасли перерабатывающей промышленности демонстрируют рост.

"Более того, регион увеличил объемы производства промпродукции. Например, в машиностроении — в 1,6 раза, производстве пищевых продуктов, напитков — на 27,4% и т.д. За первые 5 месяцев этого года предприятия области реализовали промышленной продукции на сумму 27,3 млрд грн", – говорится в ее сообщении.

Во время встречи предпринимателей призвали воспользоваться полным спектром возможностей, которые предлагает государство в рамках "Сделано в Украине", в частности, программой компенсаций на с/х технику, программами "Школьный автобус" и "еОселя".