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Президент Зеленський зустрівся у Кропивницькому з підприємцями: що обговорювали
Під час робочої поїздки на Кіровоградщину президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".
Про це повідомили в Офісі президента.
Глава держави висловив подяку усім воїнам із цього регіону та підприємствам, які їх підтримують своєю роботою.
"Це дуже важливо. Така цінність вашого регіону, його відновлення. Я сьогодні бачу відновлення виробництва. Бачимо, що підприємства збільшують кількість робочих місць", – сказав він.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Президент зазначив, що Міністерство економіки та підприємці обговорюють програми підтримки бізнесу, і наголосив, що таких ініціатив має бути більше.
Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, щонайменше 850 мільйонів гривень у рамках усіх програм політики "Зроблено в Україні" передбачено урядом на підтримку виробників Кіровоградської області.
"Сума не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати", - заявила вона.
Також в ОП повідомили, що під час зустрічі з підприємцями була обговорена можливість залучення українських виробників до добудови Хмельницької АЕС, програма часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки й обладнання та розвиток локалізації виробництва інженерно-будівельної техніки.
Бізнес Кіровоградщини продемонстрував приклад стійкості
Як зазначила міністерка економіки, бізнес Кіровоградської області продемонстрував добрий приклад стійкості.
Свириденко повідомила, що 94% підприємств промисловості відновили роботу і продовжують працювати. Добувна промисловість, галузі переробної промисловості демонструють зростання.
"Щобільше, регіон збільшив обсяги виробництва промпродукції. Наприклад, в машинобудуванні – у 1,6 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв – на 27,4% і т.д. За перші 5 місяців цього року підприємства області реалізували промислової продукції на суму 27,3 млрд грн", - йдеться в її повідомленні.
Під час зустрічі підприємців закликали скористатися повним спектром можливостей, які пропонує держава в межах "Зроблено в Україні", зокрема, програмою компенсацій на с/г техніку, програмами "Шкільний автобус" та "єОселя".