Президент Зеленський зустрівся у Кропивницькому з підприємцями: що обговорювали

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це повідомили в Офісі президента.

Глава держави висловив подяку усім воїнам із цього регіону та підприємствам, які їх підтримують своєю роботою.

"Це дуже важливо. Така цінність вашого регіону, його відновлення. Я сьогодні бачу відновлення виробництва. Бачимо, що підприємства збільшують кількість робочих місць", – сказав він.

Президент зазначив, що Міністерство економіки та підприємці обговорюють програми підтримки бізнесу, і наголосив, що таких ініціатив має бути більше.

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, щонайменше 850 мільйонів гривень у рамках усіх програм політики "Зроблено в Україні" передбачено урядом на підтримку виробників Кіровоградської області.

"Сума не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати", - заявила вона.

Також в ОП повідомили, що під час зустрічі з підприємцями була обговорена можливість залучення українських виробників до добудови Хмельницької АЕС, програма часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки й обладнання та розвиток локалізації виробництва інженерно-будівельної техніки.

Бізнес Кіровоградщини продемонстрував приклад стійкості

Як зазначила міністерка економіки, бізнес Кіровоградської області продемонстрував добрий приклад стійкості.

Свириденко повідомила, що 94% підприємств промисловості відновили роботу і продовжують працювати. Добувна промисловість, галузі переробної промисловості демонструють зростання.

"Щобільше, регіон збільшив обсяги виробництва промпродукції. Наприклад, в машинобудуванні – у 1,6 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв – на 27,4% і т.д. За перші 5 місяців цього року підприємства області реалізували промислової продукції на суму 27,3 млрд грн", - йдеться в її повідомленні.

Під час зустрічі підприємців закликали скористатися повним спектром можливостей, які пропонує держава в межах "Зроблено в Україні", зокрема, програмою компенсацій на с/г техніку, програмами "Шкільний автобус" та "єОселя".