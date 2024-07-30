Уряд виділив 1,6 млрд грн для підтримки виробників Волинської області в рамках програми "Зроблено в Україні"

У рамках державної ініціативи “Зроблено в Україні”, започаткованої президентом Володимиром Зеленським, уряд виділив щонайменше 1,6 млрд грн для підтримки виробників Волинської області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, ця сума може зрости, якщо попит на програми підтримки збільшиться. Міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила, що держава готова інвестувати більше, щоб підтримати місцевий бізнес.

Мешканці області можуть скористатися різними програмами підтримки, такими як "Доступні кредити 5-7-9%", гранти на переробку, компенсації за купівлю української сільськогосподарської техніки, субвенції на придбання автобусів та розвиток індустріальних парків. Зокрема, 1,6 млрд грн — це лише початковий бюджет, тоді як загалом для реалізації програми "Зроблено в Україні" передбачено 45 млрд грн.

Свириденко також зазначила, що за два роки повномасштабного вторгнення підприємці Волинської області уклали договорів на 6 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", отримали 95 млн грн у вигляді грантів, з яких 49,1 млн грн було спрямовано на переробку.

Ключовими напрямками програми є стимулювання попиту на українські товари, інвестиції в реальний сектор і збільшення несировинного експорту. Уряд продовжує роботу над спрощенням умов для ведення бізнесу, зокрема, шляхом розширення можливостей для придбання енергетичного обладнання за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Також проводиться інформаційна кампанія з популяризації українських товарів, яка вже залучила понад 20 місцевих підприємців.

Також повідомляється, що на Волині розпочалася реалізація програми "Шкільний автобус", на яку виділено 20,5 млн грн. Закупівля шкільних автобусів відбуватиметься за умови співфінансування з громадами, а місцеві виробники забезпечать необхідну техніку.

Додатково, з метою підтримки енергетичного сектору, був підписаний меморандум про кредитування проектів з відновлення енергетичної інфраструктури, що дозволить отримувати кредити на суму від 500 тис. до 25 млн євро.

Уряд виділив 1,8 млрд грн на підтримку бізнесу Полтавської області

У рамках програми "Зроблено в Україні уряд виділив щонайменше 1,8 млрд грн для підтримки бізнесу Полтавської області. Ця сума може бути збільшена, адже в бюджеті на 2024 рік на програми підтримки українських виробників закладено 45 млрд грн.

Свириденко підкреслила, що за пів року дії програми "Зроблено в Україні" аграрії Полтавщини стали найактивнішими учасниками програми компенсацій за купівлю сільгосптехніки – 21 підприємство. За програмою "Шкільний автобус" для місцевих громад вже закупили три автобуси, і до кінця року планують придбати ще 21. На це виділено 36 млн грн. Програмою єОселя скористалися 326 родин, оформивши кредити на суму 390 млн грн.

Місцеві бізнеси також користуються грантами на переробку, програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та іншими ініціативами. Для стимулювання експорту працює морський коридор, а Експортно-кредитне агентство (ЕКА) надає фінансову підтримку експорту товарів з доданою вартістю. П'ять полтавських підприємств вже співпрацюють з ЕКА, яке підтримало експорт на суму 4,8 млрд грн цього року.

Кешбек за вітчизняні товари

У липні Кабінет міністрів України ухвалив проєкт закону, який пропонує внесення змін до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

Згідно із законопроєктом, копія якого є у редакції, до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" на умовах, визначених Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.