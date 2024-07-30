Правительство выделило 1,6 млрд грн для поддержки производителей Волынской области в рамках программы "Сделано в Украине"

В рамках государственной инициативы "Сделано в Украине", начатой президентом Владимиром Зеленским, правительство выделило не менее 1,6 млрд грн для поддержки производителей Волынской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, эта сумма может возрасти, если спрос на программы поддержки увеличится. Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что государство готово больше инвестировать, чтобы поддержать местный бизнес.

Жители области могут воспользоваться разными программами поддержки, такими как "Доступные кредиты 5-7-9%", гранты на переработку, компенсации за покупку украинской сельскохозяйственной техники, субвенции на приобретение автобусов и развитие индустриальных парков. В частности, 1,6 млрд грн — это только первоначальный бюджет, тогда как в целом для реализации программы "Сделано в Украине" предусмотрено 45 млрд грн.

Свириденко также отметила, что за два года полномасштабного вторжения предприниматели Волынской области заключили договоров на 6 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", получили 95 млн грн в виде грантов, из которых 49,1 млн грн было направлено на переработка.

Ключевыми направлениями программы является стимулирование спроса на украинские товары, инвестиции в реальный сектор и увеличение несырьевого экспорта. Правительство продолжает работу над упрощением условий для ведения бизнеса, в частности путем расширения возможностей для приобретения энергетического оборудования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Также проводится информационная кампания по продвижению украинских товаров, которая уже привлекла более 20 местных предпринимателей.

Также сообщается, что на Волыни началась реализация программы "Школьный автобус", на которую выделено 20,5 млн. грн. Закупка школьных автобусов будет происходить при софинансировании с общинами, а местные производители обеспечат необходимую технику.

Дополнительно с целью поддержки энергетического сектора был подписан меморандум о кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, что позволит получать кредиты на сумму от 500 тыс. до 25 млн евро.

Правительство выделило 1,8 млрд грн в поддержку бизнеса Полтавской области

В рамках программы "Сделано в Украине" правительство выделило не менее 1,8 млрд грн для поддержки бизнеса Полтавской области. Эта сумма может быть увеличена, ведь в бюджете на 2024 год на программы поддержки украинских производителей заложено 45 млрд грн.

Свириденко подчеркнула, что за полгода действия программы "Сделано в Украине" аграрии Полтавщины стали активными участниками программы компенсаций за покупку сельхозтехники — 21 предприятие. По программе "Школьный автобус" для местных общин уже закупили три автобуса, и до конца года планируют приобрести еще 21. На это выделено 36 млн. грн. Программой является Обитель воспользовались 326 семей, оформив кредиты на сумму 390 млн грн.

Местные бизнесы также пользуются грантами на переработку, программой "Доступные кредиты 5-7-9%" и другими инициативами. Для стимулирования экспорта работает морской коридор, а экспортно-кредитное агентство (ЭКА) оказывает финансовую поддержку экспорту товаров с добавленной стоимостью. Пять полтавских предприятий уже сотрудничают с ЭКА, поддержавшим экспорт на сумму 4,8 млрд грн в этом году.

Кешбек за отечественные товары

В июле Кабинет министров Украины принял проект закона, предлагающего внесение изменений в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кэшбека.

Согласно законопроекту, копия которого есть в редакции, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кэшбэку) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" на условиях, определенных Кабинетом Министров.

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе украинцы смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.