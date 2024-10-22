Пути к лидерству на рынке еды: что помогает бизнесу выходить на международный рынок и оставаться конкурентоспособным

В Киеве состоялось мероприятие New Food Summit 2024, где эксперты и предприниматели обсуждали стратегии развития украинских производителей и возможности поддержки национальной экономики в условиях войны. Что помогает бизнесу выходить на иностранные рынки читайте в репортаже Delo.ua.

Предприниматели поделились своим опытом и видением будущего, сосредотачиваясь на перспективах развития и инновациях, которые могут помочь не только их бизнесам, но и экономике Украины в целом.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка поделился своим видением развития украинского экспорта. Он отметил, что значительную роль в росте играет продукция с высокой добавленной стоимостью, например кондитерские изделия, соки, мука, макароны и пиво, постоянно присутствует в топ-50 экспортных товаров. Хотя объемы экспорта таких продуктов меньше, чем у базовых сельскохозяйственных товаров, таких как зерно, они имеют важное значение для динамичного развития украинского рынка.

Качка подчеркнул, что важно не только экспортировать сырье, но и развивать переработку и полуфабрикаты, ведь они становятся все более важными на глобальном рынке. К примеру, производители кондитерского крахмала, используя инновационные подходы, превосходят международные стандарты, что дает им конкурентное преимущество.

Качка отметил, что Украина активно сотрудничает с ЕС, Британией, Канадой и другими странами для снятия таможенных барьеров на готовую продукцию, что потенциально открывает новые экспортные возможности. Он добавил, что украинский агроперерабатывающий сектор имеет значительный потенциал для роста, но ключевыми факторами успеха остаются стандартизация, инвестиции в новые технологии и сосредоточенность на создании качественной продукции, ведь на международных рынках важна стабильность и предсказуемость качества продукции.

Заместитель председателя правления МХП по маркетингу Олег Шмуляев рассказал, как украинские food-компании могут найти свое место на международных рынках. Его выступление было сосредоточено на трех ключевых типах лидерства:

Товарное лидерство. Это когда компания предлагает уникальный продукт, которого нет в других странах. Идея состоит в том, чтобы продукт ассоциировался именно со страной-производителем и обладал высокой добавленной стоимостью на мировом рынке. Ценовое лидерство. Производитель предлагает свой продукт, который не уникальный, но несколько дешевле – за счет эффективности производства. Поэтому смотреть на свои производства, искать способы сделать их более эффективными – это важная задача для предпринимателей, стремящихся выходить на конкурентные рынки. Технологическое лидерство. Компания инвестирует в инновационные технологии, помогающие создавать новые решения на рынке. В качестве примера МХП в производстве готовых блюд применяет технологию холодной пастеризации. Ее конкурентное преимущество – в сохранении качества и вкуса блюда на протяжении всего срока годности, который может достигать 50 дней. В МХП начали использовать эту технологию для одного бренда, а сейчас расширили и на другой – "Легко!", под которым выпустили целую линейку готовых новых блюд. А еще начали применять эту технологию при разработке продуктов для нужд HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе).

Заместитель председателя правления МХП по маркетингу Олег Шмуляев. Фото: New Food Summit

Еще одним важным элементом успеха food-бизнесов на международных рынках, по словам спикера МХП, может быть ориентация на B2B-сегмент и кастомизация продуктов для конкретных бизнесов.

"Очевидно, что бизнес не может предложить индивидуальные продукты для каждой пиццерии или ресторана, но все равно стоит идти в кастомизацию везде, где это целесообразно и возможно", — подчеркнул Олег Шмуляев.

Как отметил Шмуляев, компания МХП адаптирует свои продукты к потребностям разных рынков. Это становится весомым преимуществом перед конкурентами, часто имеющими жесткую линию производства без гибкости к потребностям клиентов. Таким образом, опыт МХП показывает, что даже на переполненных рынках можно найти свою нишу, адаптируя продукты и внедряя новые технологии.

Генеральный директор ЧАО "Оболонь" Игорь Булах поделился своим опытом того, как его компания с 2022 года не останавливалась даже на день, внедряя новые промышленные линии и технологии. Компания активно инвестирует в инновации не только в продуктах, но и способах взаимодействия с потребителями. В качестве примера он привел успешный кейс сотрудничества с Монобанком — запуск бренда "Живчик Моно". Этот проект продемонстрировал, как нестандартные подходы могут приносить неожиданные и положительные результаты. Он добавил, что за три года компания прошла более 10 аудитов международных ритейлеров, что дало возможность заключить важные контракты и начать сотрудничество.

Генеральный директор ЧАО "Оболонь" Игорь Булах. Фото: New Food Summit

Совладелец биотехнологической компании Enzym Group и петфуд-производителя Kormotech Елена Вовк поделилась оптимистичным взглядом на развитие бизнеса и его перспективы. Она акцентировала внимание на важности двух ключевых направлений — традиционного и инновационного, объяснив, как эти подходы взаимодействуют и поддерживают рост компании. Однако именно хлебобулочные и кондитерские изделия остаются важными экспортными позициями, ведь в этом сегменте у компании крепкие позиции.

Новым вызовом компании является рынок высокотехнологичных ингредиентов. В этой области они чувствуют себя как стартап. Несмотря на большой опыт традиционных отраслей, в этом направлении компанию еще не знают, и это создает необходимость постоянно заявлять о себе, демонстрировать свою компетентность и убеждать потенциальных партнеров.

Елена подчеркивает важность балансировки между гибкостью и стратегической стабильностью. Постоянная адаптация к заказам может привести к потере общего направления развития, поэтому компания пытается найти оптимальный баланс между кастомизацией и поиском более масштабных решений для рынка.

"Мы можем мечтать о глобальном лидерстве, но сначала туда нужно прийти и заявить о себе", — говорит Елена.

По словам основателя Volia Agri-Food Park, совладельца и генерального директора группы компаний HD-group, совладельца GFS Group Бориса Шестопалова, одной из основных задач для украинских производителей является использование отечественного сырья и получение валютной выручки из-за продажи товаров на экспорт. Такой подход позволит создать потоки валюты, необходимые для реновации страны и стимулирования экономического роста. Он добавил, что сырье, например сахар, яйца, масло, мука, мясо и другие продукты, является основой для построения сильного бизнеса, ориентированного на экспорт.

Член совета директоров BGV Group Management Сергей Войцеховский отметил, что его компания на 99,9% инвестирует в проекты в Украине. Они постоянно сотрудничают с разными проектами и компаниями, и во время этого процесса обнаруживают новые возможности и перспективы даже в нестабильных условиях.

Участники панельной дискуссии "Путь к лидерству на мировом рынке еды: сдерживающий развитие и как изменить ситуацию". Фото: New Food Summit

Один из таких примеров — история компании по производству нонфуд-продукции с востока Украины, потерявшей рынок в восточных регионах, но смогшая открыть для себя новые возможности на рынке Южной Америки. Компания смогла предоставить качественный продукт и сервис на высоком уровне, что приемлемо для многих иностранных рынков. Компания, о которой рассказывал Сергей, прилагала большие усилия, чтобы глубоко изучить местные стандарты и получить необходимые сертификаты, что позволило им быстро интегрироваться на рынок.

"Мы часто говорим о больших системах и крупных игроках рынка, но на самом деле все большие системы являются результатом доработки малых", — говорит он.

Основатель инвестиционной компании EFI Group, соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски отметил, что ключ к выживанию и развитию украинских компаний заключается в постоянном движении вперед и внедрении новых подходов.

"Мы должны думать о развитии, иначе просто прекратим существовать", — подчеркнул Игорь.

Он добавил, что его предприятие активно внедряет инновации и стремится к выходу на новые рынки. Для этого важно, чтобы продукция отвечала европейским стандартам и даже превышала их. Он призвал коллег использовать внимание к украинским товарам и доказать, что отечественная продукция может быть не только конкурентоспособной, но и лучше европейских аналогов по качеству и креативности.