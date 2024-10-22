Шляхи до лідерства на ринку їжі: що допомагає бізнесу виходити на міжнародний ринок та залишатися конкурентоспроможним

У Києві відбувся захід New Food Summit 2024, де експерти і підприємці обговорювали стратегії розвитку українських виробників та можливості для підтримки національної економіки в умовах війни. Що допомагає бізнесу виходити на іноземні ринки, читайте у репортажі Delo.ua.

Підприємці поділилися своїм досвідом та баченням майбутнього, зосереджуючись на перспективах розвитку та інноваціях, які можуть допомогти не тільки їхнім бізнесам, але й економіці України загалом.

Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка поділився своїм баченням розвитку українського експорту. Він зазначив, що значну роль у зростанні відіграє продукція з високою доданою вартістю, як-от кондитерські вироби, соки, борошно, макарони та пиво, постійно присутня у топ-50 експортних товарів. Хоча обсяги експорту таких продуктів менші, ніж у базових сільськогосподарських товарів, як-от зерно, вони мають важливе значення для динамічного розвитку українського ринку.

Качка наголосив, що важливо не лише експортувати сировину, а й розвивати перероблення та напівфабрикати, адже вони стають дедалі важливішими на глобальному ринку. Наприклад, виробники кондитерського крохмалю, використовуючи інноваційні підходи, перевершують міжнародні стандарти, що дає їм конкурентну перевагу.

Качка зазначив, що Україна активно співпрацює з ЄС, Британією, Канадою та іншими країнами для зняття митних бар'єрів на готову продукцію, що потенційно відкриває нові експортні можливості. Він наголосив, що український агропереробний сектор має значний потенціал для зростання, але ключовими чинниками його успіху залишаються стандартизація, інвестиції у нові технології та зосередженість на створенні якісної продукції, адже на міжнародних ринках важлива стабільність і передбачуваність якості продукції.

Заступник голови правління МХП з маркетингу Олег Шмуляєв розповів, як українські food-компанії можуть знайти своє місце на міжнародних ринках. Його виступ був зосереджений на трьох ключових типах лідерства:

Товарне лідерство. Це коли компанія пропонує унікальний продукт, якого немає в інших країнах. Ідея полягає в тому, щоб продукт асоціювався саме з країною-виробником і мав високу додану вартість на світовому ринку. Цінове лідерство. Виробник пропонує свій продукт, який не є унікальним, але трохи дешевше – за рахунок ефективності виробництва. Тож дивитися на свої виробництва, шукати способів зробити їх ефективнішими – це важлива задача для підприємців, які прагнуть виходити на конкурентні ринки. Технологічне лідерство. Компанія інвестує в інноваційні технології, які допомагають створювати нові рішення на ринку. Як приклад, МХП у виробництві готових страв застосовує технологію холодної пастеризації. Її конкурентна перевага – у збереженні якості та смаку страви впродовж всього терміну придатності, який може сягати 50 днів. В МХП почали використовувати цю технологію для одного бренду, а зараз розширили і на інший – “Легко!”, під яким випустили цілу лінійку нових готових страв. А ще почали застосовувати цю технологію при розробці продуктів для потреб HoReCa (готелі, ресторани, кафе).

Заступник голови правління МХП з маркетингу Олег Шмуляєв. Фото: New Food Summit

Ще одним важливим елементом успіху food-бізнесів на міжнародних ринках, за словами спікера МХП може бути орієнтація на B2B-сегмент і кастомізація продуктів для конкретних бізнесів.

"Очевидно, що бізнес не може запропонувати індивідуальні продукти для кожної піцерії або ресторан, але все одно варто йти у кастомізацію скрізь, де це доцільно і можливо", — наголосив Олег Шмуляєв.

Як зазначив Шмуляєв, компанія МХП адаптує свої продукти до потреб різних ринків. Це стає вагомою перевагою перед конкурентами, які часто мають жорстку лінію виробництва без гнучкості до потреб клієнтів. Таким чином досвід МХП показує, що навіть на переповнених ринках можна знайти свою нішу, адаптуючи продукти та впроваджуючи нові технології.

Генеральний директор ПрАТ "Оболонь" Ігор Булах поділився своїм досвідом того, як його компанія від 2022 року не зупинялася навіть на день, впроваджуючи нові промислові лінії та технології. Компанія активно інвестує в інновації не тільки у продуктах, але й у способах взаємодії зі споживачами. Як приклад він навів успішний кейс співпраці з Монобанком — запуск бренду "Живчик Моно". Цей проєкт продемонстрував, як нестандартні підходи можуть приносити несподівані та позитивні результати. Він додав, що протягом трьох років компанія пройшла понад 10 аудитів міжнародних ритейлерів, що дало можливість укласти важливі контракти та почати співпрацю.

Генеральний директор ПрАТ "Оболонь" Ігор Булах. Фото: New Food Summit

Співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group та петфуд-виробника Kormotech Олена Вовк поділилася оптимістичним поглядом на розвиток бізнесу та його перспективи. Вона акцентувала на важливості двох ключових напрямів — традиційного та інноваційного, пояснивши, як ці підходи взаємодіють і підтримують зростання компанії. Однак саме хлібобулочні та кондитерські вироби залишаються важливими експортними позиціями, адже у цьому сегменті компанія має міцні позиції.

Новим викликом для компанії є ринок високотехнологічних інгредієнтів. У цій сфері вони відчувають себе як стартап. Попри великий досвід у традиційних галузях, в цьому напрямку компанію ще не знають, і це створює необхідність постійно заявляти про себе, демонструвати свою компетентність і переконувати потенційних партнерів.

Олена підкреслює важливість балансування між гнучкістю та стратегічною стабільністю. Постійна адаптація до замовлень може призвести до втрати загального напряму розвитку, тому компанія намагається знаходити оптимальний баланс між кастомізацією та пошуком більш масштабних рішень для ринку.

"Ми можемо мріяти про глобальне лідерство, але спочатку туди треба прийти і заявити про себе", — каже Олена.

За словами засновника Volia Agri-Food Park, співвласника та генерального директора групи компаній HD-group, співвласника GFS Group Бориса Шестопалова, одним з основних завдань для українських виробників є використання вітчизняної сировини та отримання валютної виручки через продаж товарів на експорт. Такий підхід дасть змогу створювати потоки валюти, необхідні для реновації країни та стимулювання економічного зростання. Він додав, що сировина, як-от цукор, яйця, олія, борошно, м’ясо та інші продукти, є основою для побудови сильного бізнесу, орієнтованого на експорт.

Член ради директорів BGV Group Management Сергій Войцеховський наголосив, що його компанія на 99,9% інвестує у проєкти в Україні. Вони постійно співпрацюють із різними проєктами та компаніями, і під час цього процесу виявляють нові можливості та перспективи навіть у нестабільних умовах.

Учасники панельної дискусії "Шлях до лідерства на світовому ринку їжі: що стримує розвиток і як змінити ситуацію". Фото: New Food Summit

Один із таких прикладів — історія компанії з виробництва нонфуд-продукції зі сходу України, яка втратила ринок у східних регіонах, але змогла відкрити для себе нові можливості на ринку Південної Америки. Компанія змогла надати якісний продукт та сервіс на високому рівні, що є прийнятним для багатьох іноземних ринків. Компанія, про яку розповідав Сергій, докладала великих зусиль, щоб глибоко вивчити місцеві стандарти та отримати необхідні сертифікати, що дало їм змогу швидко інтегруватися на ринок.

"Ми часто говоримо про великі системи і великих гравців ринку, але насправді всі великі системи є результатом доопрацювання малих", — каже він.

Засновник інвестиційної компанії EFI Group, співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі зауважив, що ключ до виживання та розвитку українських компаній полягає у постійному русі вперед і впровадженні нових підходів.

"Ми маємо думати про розвиток, інакше просто припинимо існувати", — наголосив Ігор.

Він додав, що його підприємство активно впроваджує інновації та прагне виходу на нові ринки. Для цього важливо, щоб продукція відповідала європейським стандартам та навіть їх перевищувала. Він закликав колег використовувати увагу до українських товарів і довести, що вітчизняна продукція може бути не тільки конкурентоспроможною, а й кращою за європейські аналоги за якістю та креативністю.