Рада перевела разрешения и лицензии для бизнеса на декларативный принцип до конца войны

Верховная Рада Украины приняла правительственный законопроект № 7331, позволяющий предпринимателям начинать деятельность на основе деклараций без получения лицензий во время военного положения. Об этом сообщает Минэкономики.

Министерство экономики Украины, разработчик законопроекта, подчеркивает его важность для адаптации бизнеса к условиям войны и стимулированию экономического развития. С начала полномасштабного вторжения уже было переведено на декларативный принцип 58 разрешений, 13 лицензий и 500 других публичных услуг для бизнеса.

Новый закон предусматривает, что декларация, поданная предпринимателем, будет иметь такую же юридическую силу, как разрешение или лицензия. Она будет действительно в течение военного положения и до конца года, в котором он будет отменен. После этого предприниматели должны будут получить разрешения или лицензии в разрешительных органах.

Декларацию можно подать в любом месте страны независимо от места регистрации предприятия или проживания предпринимателя. Во время военного положения не нужно переоформлять ранее полученные разрешительные документы или вносить изменения в декларации, даже если наступили определенные законодательством сроки.

Однако декларативный принцип не распространяется на виды деятельности, которые могут угрожать национальным интересам, объектам критической инфраструктуры, нормальным условиям жизнедеятельности населения или экологической безопасности. Перечень таких видов деятельности будет определен Кабинетом Министров.

Закон также прекращает плановые проверки по вопросам выдачи разрешительных документов на время действия военного положения. Обязательные отчеты и документы, не подаваемые во время военного положения, должны быть поданы до конца года его отмены.

Порядок представления декларации и перечень видов деятельности, которые действие закона не распространяется, определит Правительство. В то же время, разрешительные органы должны опубликовать на своих сайтах перечни поданных деклараций в течение 15 дней после вступления в силу закона.

Добавим, что закон вступит в силу после подписания Президентом Украины.