Рада перевела дозволи та ліцензії для бізнесу на декларативний принцип до кінця війни

Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроєкт № 7331,який дозволяє підприємцям розпочинати діяльність на основі декларацій без отримання ліцензій під час воєнного стану. Про це повідомляє Мінекономіки.

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Міністерство економіки України, розробник законопроекту, підкреслює його важливість для адаптації бізнесу до умов війни та стимулювання економічного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення вже було переведено на декларативний принцип 58 дозволів, 13 ліцензій та до 500 інших публічних послуг для бізнесу.

Новий закон передбачає, що декларація, подана підприємцем, матиме таку ж юридичну силу, як дозвіл або ліцензія. Вона буде дійсною протягом воєнного стану та до кінця року, в якому його буде скасовано. Після цього підприємці повинні будуть отримати відповідні дозволи чи ліцензії у дозвільних органах.

Декларацію можна подати в будь-якому місці країни, незалежно від місця реєстрації підприємства чи проживання підприємця. Під час воєнного стану не потрібно переоформлювати раніше отримані дозвільні документи або вносити зміни до декларацій, навіть якщо настали визначені законодавством терміни.

Однак, декларативний принцип не поширюється на види діяльності, які можуть загрожувати національним інтересам, об'єктам критичної інфраструктури, нормальним умовам життєдіяльності населення або екологічній безпеці. Перелік таких видів діяльності буде визначено Кабінетом Міністрів.

Закон також припиняє планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану.Обов'язкові звіти та документи, що не подавалися під час воєнного стану, мають бути подані до кінця року його скасування.

Порядок подання декларації та перелік видів діяльності, на які дія закону не розповсюджується, визначить Уряд. Водночас дозвільні органи мають опублікувати на своїх сайтах переліки поданих декларацій протягом 15 днів після набуття чинності законом.

Додамо, що закон набуде чинності після підписання Президентом України.

Зазначимо, що лише два тижні тому Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту "єДозвіл", який передбачає цифровізацію процедури видачі дозволів та ліцензій для бізнесу.



На першому етапі "єДозвіл" надаватиме п'ять послуг, зокрема видачу ліцензій на туроператорську та ветеринарну діяльність, обіг наркотичних засобів, ліцензію на дошкільну освіту та подання декларації з охорони праці.

Підприємці зможуть подавати документи онлайн, відстежувати статус заявки, оплачувати послуги та подавати скарги через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Система автоматично перевірятиме документи та визначатиме рівень ризику. Залежно від цього, реєстрація відбуватиметься автоматично або заяву розглядатимуть представники державних органів.