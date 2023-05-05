Российский Лукойл продал нефтеперерабатывающий завод в Италии – кто приобрел

Кипрская G.O.I. Energy, которая приобрела нефтеперерабатывающий завод ISAB дочерней компания российского ЛУКОЙЛа, планирует превратить его в один из основных энергетических центров Европы. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя ЛУКОЙЛа.

Кипрская G.O.I. Energy планирует достичь своей цели по созданию энергетического центра Европы благодаря взаимодействию с промышленными партнерами, в частности торговцем сырьевыми товарами Trafigura.

"Приобретение ISAB компанией GOI является важной вехой, поскольку это знаменует начало новой эры для НПЗ", – сказал генеральный директор G.O.I. Майкл Бобров.

“ISAB и Trafigura подписали долгосрочные коммерческие соглашения, которые обеспечат непрерывность поставок сырья и закупки готовой продукции. Trafigura будет играть ключевую роль в обеспечении полноценной работы НПЗ в будущем”, - говорится в заявлении.

Завод ISAB в Сицилии перерабатывает 320 000 баррелей сырой нефти в день, что составляет пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии. В нем напрямую работает около 1000 человек в южном регионе Италии.

В январе "Лукойл" заявил, что достиг предварительного соглашения о продаже нефтеперерабатывающего завода компании G.O.I. Energy, прокладывая путь для своей первой значительной продажи активов с начала вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод ISAB, расположенный на Сицилии, оказался под угрозой остановки, потому что 5 декабря 2022 года вступил в действие пакет санкций ЕС, которым запрещается торговля, посредничество или транспортировка, в том числе путем перевозок с судна на судно, в третьи страны, сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из России.

На завод ISAB приходится около 20% перерабатывающих мощностей страны.

Хотя Лукойл не попал под действие санкций Запада против России, НПЗ ISAB пострадал от эмбарго на московскую нефть, поскольку банки не желали финансировать закупки связанной с Россией компании.

В конце концов, правительство Италии ввело внешнее управление на заводе на год.