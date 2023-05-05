Російський Лукойл продав нафтопереробний завод в Італії - хто придбав

Кіпрська G.O.I. Energy, яка придбала нафтопереробний завод ISAB дочірньої компанія російського Лукойлу, планує перетворити його на один з основних енергетичних центрів Європи. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на заяву представника Лукойлу.

Кіпрська G.O.I. Energy планує досягнути своєї цілі зі створення енергетичного центру Європи завдяки взаємодії з промисловими партнерами, зокрема, торговцем сировинними товарами Trafigura.

“Придбання ISAB компанією G.O.I. є важливою віхою, оскільки це знаменує початок нової ери для НПЗ”, - сказав генеральний директор G.O.I. Майкл Бобров.

“ISAB і Trafigura підписали довгострокові комерційні угоди, які забезпечать безперервність поставок сировини і закупівлі готової продукції. Trafigura відіграватиме ключову роль у забезпеченні повноцінної роботи НПЗ у майбутньому”, - йдеться в заяві.

Завод ISAB на Сицилії переробляє 320 000 барелів сирої нафти на день, що становить п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії. У ньому безпосередньо працює близько 1000 людей в південному регіоні Італії.

У січні “Лукойл” заявив, що досяг попередньої угоди про продаж нафтопереробного заводу компанії G.O.I. Energy, прокладаючи шлях для свого першого значного продажу активів з початку вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Зазначимо, нафтопереробний завод ISAB, розташований на Сицилії, опинився під загрозою зупинки, через те. що 5 грудня 2022 року вступив у дію пакет санкцій ЄС, яким забороняється торгівля, посередництво або транспортування, в тому числі шляхом перевезень із судна на судно, до третіх країн, сирої нафти чи нафтопродуктів, які походять з Росії або які були експортовані з Росії.

На завод ISAB припадає близько 20% переробних потужностей країни.

Хоча “Лукойл” не потрапив під дію санкцій Заходу проти Росії, НПЗ ISAB постраждав від ембарго на московську нафту, оскільки банки не бажали фінансувати закупівлі пов’язаної з Росією компанії.

Зрештою уряд Італії запровадив зовнішнє управління на заводі на рік.