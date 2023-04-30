Ryanair отменил сотни рейсов из-за забастовки французских диспетчеров

Ирландский лоукостер Ryanair вынужденно отменил 220 рейсов на майские выходные из-за забастовки французских диспетчеров. Об этом сообщило The Irish Times.

Авиаперевозчик Ryanair был вынужден отменить рейсы между Дублином и рядом французских направлений, включая Париж и Ниццу.

Ирландская авиакомпания сообщила, что, в общей сложности, пострадает около 40 000 пассажиров.

Исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что ситуация с французскими забастовками совершенно неприемлема и привел пример Италии и Греции, где транзитные рейсы защищены на случай протестов.

"Это несправедливо, что рейсы из Британии в Испанию или из Италии в Португалию отменяются просто потому, что какая-то группа французских диспетчеров решила побастовать. Мы уважаем их право на забастовку, но если они хотят бастовать – давайте упразднять французские рейсы, но защищать от отмены транзитные”, - пожаловался исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лири.

Как ранее сообщали, забастовки в Европе повлекли за собой резкий рост количества отмен, задержек рейсов и снижение количества бронирований.

Во Франции, где в течение последних недель бастовали авиадиспетчеры, 62% рейсов состоялись в срок по сравнению с 75% в 2022 году и 76% в 2019 году до того, как пандемия остановила международное авиасообщение.

Напомним, Франция столкнулась с протестами в сфере перевозок, сотрудники компаний таким образом выражают недовольство из-за плана президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.